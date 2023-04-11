Почему фермеры не получают субсидии на удобрения, пояснили в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали ситуацию в связи с неполучением фермерами субсидий на удобрения, передает Kazpravda.kz .

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В связи с поступающими обращениями от фермеров Министерство сельского хозяйства поясняет, что согласно правилам прием заявок на субсидирование минеральных удобрений на портале gosagro.kz осуществляется с 1 февраля по 1 декабря, субсидирование пестицидов – с 1 апреля по 1 декабря.

Вместе с тем, для подачи заявок необходимо утверждение перечней и норм субсидий, которые утверждаются ежегодно постановлениями местных исполнительных органов.

На сегодня по программе субсидирования удобрений заявки принимаются и осуществляются выплаты лишь в Акмолинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской и Туркестанской областях. В ближайшие дни начнется прием заявок в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях. В остальных регионах постановления акиматами до сих пор не утверждены.

Что касается открытия программы субсидирования пестицидов, то на сегодня только акимат Костанайской области принял соответствующее постановление, с 18 апреля в данном регионе начнется прием заявок. При этом, нормы министерство согласовало еще в феврале этого года, отметили в МСХ.

Таким образом, единственным сдерживающим фактором для запуска программ субсидирования является отсутствие утвержденных постановлений местных исполнительных органов, заключили в министерстве.