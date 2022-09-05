Почему растут тарифы на электроэнергию, объяснил Акчулаков

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в СЦК объяснил увеличение тарифа на электроэнергию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Износ 47 основных генерирующих базовых станций с каждым годом становится тяжелее. То есть износ увеличивается, и стоит вопрос о масштабной модернизации и замене основных базовых генераторов производства электроэнергии. На это, соответственно, требуются средства. Плюс вы знаете, к сожалению, на сегодня есть ограничение по использованию угля", – отметил глава Минэнерго.

Поэтому большая часть станций все-таки будет проектироваться на природном газе, насколько это пока возможно. Соответственно, это неизбежно приводит к увеличению тарифа, аргументировал Акчулаков.

"Для того чтобы не было большого социального напряжения, мы переходим на балансирующий рынок электроэнергии – понятие единого закупщика по рынку электроэнергии плюс в Послании вы слышали, что в том числе программа "Тарифы в обмен на инвестиции". Это через рынок мощности, чтобы обновить основные фонды. Строительство больших станций требует денег, через рынок мощности это вполне возможно. Соответственно, рынок мощности предполагает, что если строятся большие объекты генерации в одном регионе, единый закупщик берет и усредняет (тариф - прим. ред.) по всем группам потребителей на территории Казахстана", – дополнил министр.

По его словам, речь не о каком-то значительном региональном росте тарифа, а о небольшом незначительном росте в среднем у всех потребителей по территории Казахстана.

Балансирующий рынок электроэнергии предусматривает ведение зональных и временных часовых тарифов. На первом этапе возможно будет 4 дифференцированных тарифа, сообщил Акчулаков.

Он подчеркнул, что эти меры направлены на то, чтобы не допустить резкого роста тарифов для конечного потребителя.