Почему казахстанское зерно не хотят пускать в Россию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

На днях Роспотребназдор попросил Минсельхоз Казахстана приостановить экспорт в Россию зерна, томатов, перца и семян подсолнечника из-за того, что в казахстанской продукции стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии. Почему сложилась такая ситуация и какие меры предпримет Минсельхоз, спросили журналисты министра.

«Мы подтверждаем, что соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора получили в середине сентября. Мы запросили ответным письмом Роспотребназдор, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место. Мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах об этих работах. На сегодня ответ со стороны Роспотребнадзора мы еще не получили. Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы будем соответствующие обращения вам предоставлять. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет», – сказал Ермек Кенжеханулы.

По его данным, при экспорте вся продукция проверяется и выдается соответствующий сертификат территориальной инспекцией.