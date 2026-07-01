Почему новый TikTok Нацгвардии обсуждают родители?

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Нацгвардия МВД РК в целях поддержки военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и разъяснения детям культуры безопасности в интересном формате запустила новую страницу в TikTok под названием Ulttyq Ulan KIDS, сообщает Kazpravda.kz

В рамках проекта публикуются короткие анимационные видеоролики для детей. Главными героями мультфильмов стали уникальные маскоты, созданные на основе животных, изображённых на шевронах Региональных командований Национальной гвардии.

Через увлекательные истории они в доступной и понятной форме рассказывают юным зрителям о дружбе, честности, смелости, дисциплине, любви к Родине, правилах безопасности и общечеловеческих ценностях.





Новый проект направлен на развитие познавательного интереса детей, формирование у них патриотизма и чувства гражданской ответственности. При создании контента особое внимание уделяется возрастным особенностям детской аудитории, а также его воспитательной и познавательной направленности.

Благодаря этой инициативе войска правопорядка выходят на новый уровень взаимодействия с обществом, стремясь выстроить эффективную коммуникацию с юной аудиторией на современных цифровых платформах.



Гвардейцы приглашают всех родителей и детей подписаться на новую страницу Ulttyq Ulan KIDS в TikTok и вместе смотреть интересные, познавательные и полезные мультфильмы.