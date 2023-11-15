Тринадцать банков наказали прокуроры Алматы

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Искакова Айдана
корреспондент

Причиной послужило отсутствие доступности к отделениям банков второго уровня для инвалидов

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы 13 банков привлечены к административной ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

"Проведенным прокуратурой Медеуского района Алматы анализом установлены нарушения прав лиц с ограниченными возможностями. В ходе встречи с прокурорами представители общества инвалидов подняли проблему отсутствия доступности к отделениям банков второго уровня в городе. Как известно, БВУ являются одним из часто посещаемых мест, где люди с инвалидностью получают финансовые услуги", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуроров, практически ни одно из отделений банков в городе не отвечало предъявляемым требованиям, не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы и др.

При этом в Алматы проживают более 50 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

"В силу статьи 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" инвалиды в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных конституцией, другими законодательными актами республики, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры. В этой связи, по представлению надзорного органа за нарушение законодательства РК о социальной защите лиц с инвалидностью департаментом комитета труда и социальной защиты г. Алматы 13 БВУ привлечены к административной ответственности на сумму свыше 9 млн тенге по ст. 83 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - добавили в надзорном органе.

Уполномоченным органом всем банкам выданы предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с инвалидностью.

Отмечается, что 8 банков уже привели в соответствие свои отделения, остальными принимаются соответствующие меры.

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