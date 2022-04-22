Почему водители получают двойные штрафы за нарушения ПДД, объяснили в полиции Нур-Султана

Начальник управления административной полиции Департамента полиции города Нур-Султана Елжан Чупеков объяснил причину случаев, когда к автомобилистам приходят двойные штрафы за одно и то же нарушение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Как и в любой технике, на миллион, конечно, бывают такие ошибки. Но они происходят не часто, это чисто технические ошибки. В таких случаях гражданам просто необходимо обращаться к нам, и мы будем проводить проверки. То есть у нас там полностью исключен человеческий фактор. Это все происходит по техническим причинам», – пояснил Е. Чупеков.

Ранее в социальной сети пользователи жаловались на то, что им присылают два штрафа с указанием почти одного и того же времени нарушения или же штрафы за несовершенные нарушения.