Почетное консульство Казахстана открыли в Мозамбике

Фото: МИД РК

Почётным консулом Казахстана в Мозамбике был назначен бизнесмен Дино Мамудо Фой.

Открытие консульства стало важным событием для двусторонних отношений между Казахстаном и Мозамбиком. В церемонии приняли участие посол Казахстана в Мозамбике Еркин Ахинжанов, представители местной общественности, деловых кругов, культурной и научной сферы, а также представители прессы, дипломатического корпуса и граждане Казахстана, проживающие в Мозамбике.

Еркин Ахинжанов подчеркнул значимость открытия консульства, отметив, что это знаменует новый этап в развитии отношений между двумя странами. Казахский дипломат выразил уверенность, что консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между народами Казахстана и Мозамбика.

Со своей стороны, Д. Фой выразил благодарность за доверие, оказанное казахстанским правительством, и подтвердил свою готовность содействовать развитию двустороннего сотрудничества, активизировать взаимодействие в различных сферах, а также защищать права и интересы граждан Казахстана в своём консульском округе.