Это позволит оперативно восполнить кадровый ресурс для проведения опросов на местах

Фото: Бюро национальной статистики

Бюро национальной статистики и АО «Казпочта» подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения Национальной сельскохозяйственной переписи 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В соответствии с договоренностями, почтальоны «Казпочты» будут привлечены в качестве интервьюеров на этапе обхода домохозяйств.

Такое решение позволяет оперативно восполнить кадровый ресурс для проведения опросов на местах. Почтальоны хорошо знают территорию своего обслуживания и пользуются доверием среди местных жителей, особенно в сельской местности.

Кроме того, участие в переписи станет для них возможностью получить дополнительный доход.