Почти 100 самолетов доставили в Эль-Ариш гуманитарный груз для Газы

Самолеты были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями

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Почти 100 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлились в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил глава отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Хадлед Заид, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В аэропорт Эль-Ариша прибыли 96 бортов, доставивших гуманитарные грузы для населения Газы", - приводит его слова новостной портал Sada al-Balad.

Заид уточнил, что самолеты с помощью для палестинцев были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями.

Глава египетского Красного Полумесяца на севере Синая информировал, что минувшим вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа была отправлена 81 машина с гуманитарными грузами. Всего, по данным Заида, до настоящего времени в анклав въехало 650 машин с помощью жителям Газы.

Некоторое время назад генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер сообщил, что запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Он обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава.

В минувший понедельник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал на брифинге вопрос предоставления гуманитарной помощи Палестине.

"Страны Запада, Азии, Африки и Ближнего Востока, в частности государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Турция и многие другие приняли решение предоставить финансовую и материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США", - сказал Смадияров.

Он напомнил, что это решение было озвучено Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го Саммита Организации тюркских государств.