Почти 100 самолетов доставили в Эль-Ариш гуманитарный груз для Газы

В мире
0

Самолеты были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями

Фото: © REUTERS/Clotaire Achi

Почти 100 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлились в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил глава отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Хадлед Заид, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В аэропорт Эль-Ариша прибыли 96 бортов, доставивших гуманитарные грузы для населения Газы", - приводит его слова новостной портал Sada al-Balad.

Заид уточнил, что самолеты с помощью для палестинцев были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями.

Глава египетского Красного Полумесяца на севере Синая информировал, что минувшим вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа была отправлена 81 машина с гуманитарными грузами. Всего, по данным Заида, до настоящего времени в анклав въехало 650 машин с помощью жителям Газы.

Некоторое время назад генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер сообщил, что запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Он обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава.

В минувший понедельник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал на брифинге вопрос предоставления гуманитарной помощи Палестине.

"Страны Запада, Азии, Африки и Ближнего Востока, в частности государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Турция и многие другие приняли решение предоставить финансовую и материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США", - сказал Смадияров.

Он напомнил, что это решение было озвучено Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го Саммита Организации тюркских государств.

 

#аэропорт #гуманитарная помощь #груз #самолеты #Газа #Эль-Ариш

Популярное

Все
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Проверки на дорогах
Полное погружение
Встречаем «Красную Жизель»
Вековые традиции и новые технологии
Кукольный аншлаг
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Осторожно – чиновник!
Китайский интерес
Антивандальные меры
Юрта единства
Разговор начистоту
Распоряжение Главы государства
Неожиданное пробуждение
Письмо из Сиднея
В Казахстане ускорят внедрение 5G и подключат сельские школы к скоростному интернету
Землетрясение произошло в 110 километрах от Стамбула
Скотч плюс гаджет – плохая примета
Пролить свет на прошлое
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Общайтесь и не стесняйтесь!
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Загадка без готового ответа
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сбылась вековая мечта
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

ВОЗ: сектору Газа ежедневно нужно 500 грузовиков с гумпомощ…
Водоснабжение полностью прекращено в секторе Газа
Землетрясение произошло в 110 километрах от Стамбула
В cектор Газа за сутки въехало не менее 70 грузовиков с гум…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]