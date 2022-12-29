Почти 2 млн человек составит спрос на наемных работников в Казахстане в ближайшие 8 лет

Общество
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По данным Центра развития трудовых ресурсов, наибольший совокупный спрос на наемных работников ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно среднесрочному прогнозу потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленному АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), в наиболее вероятном сценарии спрос на наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит порядка 1,9 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом (расширением). Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выхода на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников.

Согласно прогнозу, доля нового спроса составит 45% (867 тыс. человек), а спроса по замещению – 55% (1 млн человек).

Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии ожидается объем спроса в размере 2,1 млн человек, а при пессимистическом – 1,8 млн человек.

В региональном разрезе будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах. Так, наибольший совокупный спрос на наемных работников ожидается в Астане и городах республиканского значения – Алматы и Шымкенте. По прогнозам их потребность составит от 420 до 536 тыс. человек, то есть 24-26% от общереспубликанской, в зависимости от сценария. При этом наиболее вероятная потребность составляет 476 тыс. человек. Наименьший спрос будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.

"Спрос на наемных работников будет повышаться, пока не достигнет пика, ожидаемого в 2028 году – тогда прогнозируемая потребность составит 261 тыс. человек. Отчасти это обусловлено тем, что с 2023 до 2028 года будет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин", – отметил заместитель директора Департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования (395,6 тыс. человек), сельского хозяйства (196,3 тыс. человек) и торговли (193,2 тыс. человек). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала 2000-х годов "бэби-бумом".

"В целом доля производственного сектора (сельское хозяйство, промышленность и строительство) в спросе на наемных работников составит 27-29%, а на долю сферы услуг придется 71-73% соответственно. При этом наибольшая потребность в кадрах придется на сектор общественных услуг – образование, здравоохранение, государственное управление, где она составит от 547 до 678 тыс. человек, или 31-33% от совокупного спроса", – сообщил Кайырбек Аяшев.

Спрос на наемных работников за указанный период в сфере транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) ожидается в количестве от 336 до 384 тыс. человек, или 18-19% от совокупного.

В сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) будущий спрос на наемных работников оценивается в количестве от 268 до 314 тыс. человек, или 15% от совокупного спроса.

Спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 219-259 тыс. человек (12% от совокупного), в сельском хозяйстве – 193-200 тыс. человек (10-11%), в сфере прочих услуг – 105-130 тыс. человек (6%), в строительном секторе – 91-111 тыс. человек (5%).

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