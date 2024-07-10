Почти 28 тысяч мест открыли в казахстанских детсадах в этом году

В Казахстане реализуется комплекс системных мер по развитию дошкольного воспитания и обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первого полугодия текущего года в детских садах открыли почти 28 тысяч мест. Таким образом охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением вырос до 91,5%.

«Открытие новых мест планируется за счет строительства, реконструкции и расширения действующих дошкольных организаций, расширения сети мини-центров, размещения государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях. На сегодня максимальный показатель достигнут в Павлодарской области», – отметила директор департамента дошкольного образования Манара Адамова.

В Минпросвещения напомнили, что всего по стране функционирует свыше 11,5 тысяч дошкольных организаций. В них числится порядка 1 миллиона воспитанников.

В этом году охват детей от 2 до 6 лет дошкольным обучением и воспитанием планируется увеличить до 92,5%.