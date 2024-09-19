Почти 6 млрд тенге выделили на ремонт дорог после паводков в Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На строительство и ремонт 8 участков дорог Атырауской области выделены средства из резерва правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Документом предусмотрено выделение из чрезвычайного резерва правительства Министерству транспорта РК порядка 5,9 млрд тенге для перечисления бюджету Атырауской области на восстановление дорог, пострадавших в результате паводков.

Из этих средств 4,6 млрд тенге будут направлены на восстановление семи участков автомобильных дорог областного значения, включая «Индер – Карабау – Сагиз», подъездные пути к поселку Карабау, «Сарытогай – Махамбет», «Атырау – Индер», а также тротуары в городе Кульсары.

Порядка 1,3 млрд тенге направят на строительство моста и водопропускных труб на автомобильной дороге «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз», также пострадавшей в результате наводнения.

Как отмечается, паводки вызвали серьезные разрушения на 11 участках дорог и повреждения водопропускных труб на пяти участках.