Почти 700 медалей завоевал Казахстан на Олимпийских и Азиатских играх

56 медалей на Олимпийских играх и 640 медалей на Азиатских играх завоевал Казахстан за 23 года независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz.В Астане наградили участников зимней Всемирной Универсиады-2015."Любая страна добьется успехов тогда, когда у нее здоровая и образованная нация. За 23 года Казахстан на Олимпийских играх завоевал 56 медалей, на Азиатских – 640 медалей. Это не мало для молодой страны. Мы привыкли ждать, сколько у нас будет золотых медалей и какое общекомандное место займет Казахстан", – отметил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе форума спортивной общественности.В свою очередь министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поблагодарил и поздравил всех победителей, призеров XXVII Всемирной зимней Универсиады."Хочу выразить благодарность тренерам, наставникам, специалистам, врачам и организациям, которые помогали спортсменам. Массовый спорт и спорт высоких достижений требуют комплексного и системного подхода, ведь только здоровая нация может быть конкурентоспособной. Исходя из этого, приоритетом государственной политики в области спорта является создание условий для развития массового спорта – основы для формирования и развития здоровой нации казахстанцев", – поприветствовал он участников форума.Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей, призеров, тренеров, показавших высокие спортивные достижения на зимней Всемирной Универсиаде 2015 года.На прошедшей Универсиаде Казахстанская студенческая сборная была представлена 93 спортсменами в 7 видах спорта. В ней приняли участие более 1 500 спортсменов-студентов из 43 стран мира. Казахстанские студенты достойно защищали честь страны на спортивных аренах Универсиады. Впервые в истории студенческого спорта молодежная сборная Казахстана заняла 3-е общекомандное место, пропустив вперед лишь сборные России и Южной Кореи. Команда завоевала 5 золотых и 6 серебряных медалей. Впервые завоеваны золотые медали по биатлону и фристайлу.Напомним, следующая Универсиада пройдет в 2017 году в Алматы.