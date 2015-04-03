Почти 700 медалей завоевал Казахстан на Олимпийских и Азиатских играх

56 медалей на Олимпийских играх и 640 медалей на Азиатских играх завоевал Казахстан за 23 года независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В Астане наградили участников зимней Всемирной Универсиады-2015.
"Любая страна добьется успехов тогда, когда у нее здоровая и образованная нация. За 23 года Казахстан на Олимпийских играх завоевал 56 медалей, на Азиатских – 640 медалей. Это не мало для молодой страны. Мы привыкли ждать, сколько у нас будет золотых медалей и какое общекомандное место займет Казахстан", – отметил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе форума спортивной общественности.
В свою очередь министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поблагодарил и поздравил всех победителей, призеров XXVII Всемирной зимней Универсиады.
"Хочу выразить благодарность тренерам, наставникам, специалистам, врачам и организациям, которые помогали спортсменам. Массовый спорт и спорт высоких достижений требуют комплексного и системного подхода, ведь только здоровая нация может быть конкурентоспособной. Исходя из этого, приоритетом государственной политики в области спорта является создание условий для развития массового спорта – основы для формирования и развития здоровой нации казахстанцев", – поприветствовал он участников форума.
Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей, призеров, тренеров, показавших высокие спортивные достижения на зимней Всемирной Универсиаде 2015 года.
На прошедшей Универсиаде Казахстанская студенческая сборная была представлена 93 спортсменами в 7 видах спорта. В ней приняли участие более 1 500 спортсменов-студентов из 43 стран мира. Казахстанские студенты достойно защищали честь страны на спортивных аренах Универсиады. Впервые в истории студенческого спорта молодежная сборная Казахстана заняла 3-е общекомандное место, пропустив вперед лишь сборные России и Южной Кореи. Команда завоевала 5 золотых и 6 серебряных медалей. Впервые завоеваны золотые медали по биатлону и фристайлу.
Напомним, следующая Универсиада пройдет в 2017 году в Алматы.