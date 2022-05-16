Проверки на рынке "Алтын орда": 1,5 млрд тенге налогов уплачено в бюджет

Какие налоговые нарушения выявлены на рынке «Алтын орда», рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного 8 февраля 2022 года на расширенном заседании Правительства по наведению порядка в деятельности рынка «Алтын орда» Алматинской области Комитет государственных доходов провел ряд контрольных мероприятий.

Обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2 993 лиц, торгующих на территории рынка «Алтын орда». Число с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3 324 субъекта. Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик.

Контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и владельца рынка ТОО «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД».

В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге, в том числе ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» заплатил налогов на 1,4 млрд тенге, ТОО «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД» внес в бюджет 92,3 млн тенге», – сообщили в КГД.

Кроме того, в адрес товариществ «KURYLYS LTD» и «Altyn Orda QazTrade Ltd» выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, взыскано 650 млн тенге.

Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки, уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся налоговые проверки в отношении товариществ «Altyn Orda QazTrade Ltd» и «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД».