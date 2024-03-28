Почти на 20% увеличилась в РК выдача ипотеки в феврале

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Автокредитование на минимуме за год, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Первое кредитное бюро подвело итоги кредитования за февраль.

«Автокредитование продолжает тормозить второй месяц подряд: сумма выдач (118,7 млрд тенге) на минимуме с апреля 2023-го, число кредитов (13,7 тыс. единиц) – на минимуме за год, с прошлого февраля», - говорится в сообщении.

Зато по сравнению с январем оживилась ипотека: за январь выдали 167,2 млрд тенге, +19%, при росте числа выдач сопоставимыми темпами до 10,4 тыс. кредитов.

Увеличились по сравнению с прошлым месяцем и объемы выдач бизнес-кредитов физлиц: +27% до 26,9 млрд тенге, причем число выдач выросло более скромными темпами в 7% до 29,6 тыс. кредитов.

«В беззалоговом потребкредитовании по сравнению с январем немного снизилось число выдач (на 1% до 2,9 млн ед.), но подросли объемы (+13% до 849,7 млрд тенге). Соответственно, выросла и средняя сумма, но здесь мы традиционно подчеркиваем, что заемщики в этой категории ведут себя совершенно по-разному. С одной стороны, у 10% из них, 214 тыс. человек, сумма выдачи не превышает скромных 23 тыс. тенге, а с другой – некоторые берут, напротив, большие суммы. Так, в феврале был заемщик с потребкредитом на 90 млн тенге», - отмечается в публикации.

Сумма выдач кредитов бизнесу составила 1,4 трлн тенге, сразу +27% к январю и +32% г/г. Число кредитов притом к прошлому месяцу увеличилось на 17%, а по сравнению с февралем 2023-го вообще упало на 13,1% (44,5 тыс. ед.).

Портфель юрлиц и ИП на 1 марта дорос до 24,7 трлн тенге, из которых на ИП приходится 2,7 трлн тенге.

#банки #финансы #кредитование #автокредиты

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