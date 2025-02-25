Почти на 5 млрд тенге взыскали прокуроры долги по алиментам

В Генеральной прокуратуре РК подвели итоги по взысканию алиментов с должников за прошлый год, передает Kazpravda.kz

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«Согласно исследованиям, проведенным ЮНИСЕФ в семейно-брачной сфере, невыплата алиментов приводит к ухудшению качества жизни ребенка, ограничению его возможности для развития, а также созданию психологического напряжения в семье. Дети, оставшиеся без поддержки отцов, чувствуют себя брошенными или недооцененными, что сказывается на их эмоциональном состоянии. Каждый тенге, украденный у ребёнка, – это украденная возможность на образование, здоровье и светлое будущее. Важно помнить, что алименты – это не просто юридическая обязанность, а ответственность перед собственным ребенком», - отметил глава надзорного ведомства Берик Асылов.

Однако, не все отцы помогают своим детям. На сегодня образовалась задолженность на сумму 28 млрд тенге. Должники уклоняются от исполнения судебных решений, скрывают свое имущество и доходы.

В соответствии с законами к должникам применяются меры ограничений в виде установления временного запрета на выезд за границу, временного запрещения на выдачу лицензии, разрешения и специальных прав, а также приостановление действия ранее выданных разрешений и спецправ (например, водительское право, разрешение на владение и ношение огнестрельным оружием), накладывается арест на имущество и банковские счета.

Кроме того, органы прокуратуры для розыска должников с прошлого года стали активно использовать IT-технологии. Разработана информационная система «Комплекс информационных ресурсов единой безопасности» («КИРЕБ») Генеральной прокуратуры РК, которую связали с базами госорганов и камерами «Сергек».

Благодаря этому, с момента запуска системы (с сентября 2024 года) было установлено местонахождение и задержаны 176 злостных неплательщиков алиментов. По результатам данной работы органами прокуратуры за прошлый год в пользу детей была погашена задолженность на 4,6 млрд тенге.

Также Генеральная прокуратура разработала новый алгоритм проверки имущественного положения должников, адаптированный к современным условиям. Проводятся совместно с органами дорожной полиции и фискальными органами рейды на автодорогах.

Так, например, прокуратурой города Актобе совместно с Департаментом государственных доходов, Департаментом полиции, частными и государственными судебными исполнителями проведены рейдовые мероприятия с целью выявления автотранспортных средств должников по исполнительным производствам, в том числе по взысканию административных штрафов в пользу государства, налогов, алиментов и задолженности по заработной плате с помощью специальных комплексов «Автоураган», «Архан», «Мираж» и «Кибер».

В ходе мероприятия выявлено 250 автомашин-должников, взыскано 95 млн тенге в пользу государства и 35 автотранспортных средств поставлены на штрафстоянку.

Аналогичная работа проведена в Карагандинской, Западно-Казахстанской и в других областях.

Выявлено 6 тысяч фактов сокрытия доходов и уклонения от выплат. Должники тратили деньги в казино и у букмекеров, скрывали доходы от бизнеса и подработок в такси и службах доставки, хранили средства на электронных кошельках, закладывали имущество в ломбарды и продавали его, снимали наличные со счетов и уклонялись от официального трудоустройства.

Прокуратура Туркестанской области выявила, что 72 злостных должника, не исполнивших обязанности по выплате алиментов, в общей сложности 274 млн тенге истратили на азартные игры.

По результатам работы данного алгоритма определены масштабы нарушений:

- при совокупном долге в 7,5 млрд тенге (за 3 года) обороты должников превысили 16 млрд тенге;

- начато 380 досудебных расследований (по фактам уклонения должников от исполнения судебных актов о взыскании алиментов, заработной платы и сумм в доход государства),

- в суд направлено 162 уголовных дела, из которых по 100 делам уже вынесены приговоры;

- к административной ответственности привлечено 300 человек, в результате чего взыскано 344 млн тенге.

Вместе с тем, на стадии исполнения судебных актов по взысканию задолженностей в интересах детей выявлены нарушения закона со стороны частных судебных исполнителей (ЧСИ), которые в отношениях с должниками злоупотребляли своими полномочиями.

Так, в Мангистауской области частный судебный исполнитель за 200 тысяч тенге снял запрет на выезд из страны с должника, злостно уклонявшегося от алиментов. Для этого он подделал заявление взыскателя. Должник, не выплативший своим детям 1,6 миллиона тенге, спокойно отдыхал в Узбекистане и Арабских Эмиратах.

По данному факту проведено досудебное расследование. В суде ЧСИ полностью признал свою вину в получении незаконного вознаграждения и злоупотреблении полномочиями.

Всего по результатам прокурорских проверок за 2024 год к уголовной ответственности привлечено 10 частных судебных исполнителей. В отношении ещё 6 лиц ведутся досудебные расследования, а 3 уголовных дела находятся на рассмотрении судов.