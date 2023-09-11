Единый контакт-центр помощи детям BalaQorgau запустят в Казахстане

Правительство, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Наряду с этим планируется разработка антибуллинговой программы для организаций образования по опыту Финляндии.

Фото: Kazpravda.kz

Новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия реализуют в Казахстане в рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Документ разработан во исполнение поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства летом 2022 года. В рамках него будет создана интерактивная карта рисков в разрезе областей, районов и городов, где будет отображаться актуальная информация о правонарушениях в детской среде, фактах насилия и буллинга, пропусках занятий и т. д. Предполагается, что это поможет вести качественный мониторинг и оказывать экстренную помощь по методу «кризисного управления».

Наряду с этим планируется разработка антибуллинговой программы для организаций образования по опыту Финляндии, которая предусматривает проведение онлайн-опросов, тематических уроков, бесед и внеклассных мероприятий. Также будет утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли или кибербуллинга.

Кроме того, будут изменены подходы к ведению внутришкольного учета за счет применения механизма кейс-менеджмента. Он подразумевает принятие мер от выявления кризисного случая до полного решения проблемы с составлением индивидуального плана работы и закреплением ответственных педагогов.

В рамках реализации документа также планируется создание единого контакт-центра для детей BalaQorgau, внедрение в дошкольных, средних, профессиональных и технических организациях образования уроков личной безопасности, а также проведение работы с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в РК по формированию безопасного контента для детей.

Вместе с тем в Комплексном плане предусмотрены шаги по оказанию помощи неблагополучным семьям, созданию региональных центров психологической поддержки, увеличению численности педагогов-психологов и социальных педагогов, введению дополнительных часов работы педагога-психолога с классом и цифровизации его работы в целом.

Параллельно с этим будут приниматься меры по укреплению детско-родительских отношений, культурному воспитанию и реализации творческого потенциала детей и подростков, развитию детско-юношеского спорта и широкому охвату несовершеннолетних дополнительным образованием.

Ожидается, что благодаря Комплексному плану значительно снизится количество правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также фактов суицида и его попыток. Вместе с тем повысится уровень защищенности детей и обеспеченность их досугом.

За время реализации плана в республике подготовят дополнительно 1 тыс. педагогов-психологов и 2 тыс. социальных педагогов. При этом ежегодно на 33% будет расти доля работающих в сфере охраны прав детей педагогов, охваченных мерами повышения квалификации.

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