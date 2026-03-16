Почти на треть повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане

Доплата полагается тренерам-преподавателям, прошедшим квалификационное тестирование и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Министерством туризма и спорта в рамках исполнения поручения Президента разработан проект закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

В рамках этого законопроекта реализуются меры по повышению уровня оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮСШ.

Так, увеличение заработной платы тренеров-преподавателей ДЮСШ составит 30% от должностного оклада. Доплата полагается тренерам-преподавателям, прошедшим квалификационное тестирование и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки.

В стране функционирует 526 ДЮСШ, общее количество тренеров-преподавателей составляет более 15 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно квалтест будут проходить порядка 30% от общего количества тренеров. Тестирование для тренеров осуществляется Республиканским учебно-методическим и аналитическим центром по физической культуре и спорту.

Выделение дополнительных средств из местных бюджетов поддержано решением Республиканской бюджетной комиссии. Так, на 2026–2028 годы будет выделено 74 млрд тенге, из них 1,8 млрд – на доплаты к зарплате тренеров-преподавателей, остальная сумма - на материально-техническое обеспечение ДЮСШ, участие детей в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, фармакологию, экипировку и тд.

Предусмотренные меры направлены на повышение престижа профессии тренера, привлечение и удержание квалифицированных специалистов в системе детско-юношеского спорта, а также формирование устойчивой основы для подготовки спортивного резерва.

Предполагается, что переход на подушевое финансирование позволяет комплексно повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. Так, на содержание одного спортсмена в ДЮСШ будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время, при сметном финансировании, данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге. Всего в 526 ДЮСШ общее количество спортсменов составляет 398 342 спортсмена, возраст обучающихся начинается с 5 лет.

#зарплата #тренер #ДЮСШ

