Почти сто нарушений за сутки

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Валентина Мелехова

Когда корова гуляет сама по себе, это настоящая беда для водителей.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Животные часто выходят на дорогу и становятся виновниками крупных аварий. Такой выпас имеет последствия и для самого скота, и для его хозяина. Буренку могут украсть или еще хуже – сбить. Однако нерадивые хозяева все равно отпускают свою скотину гулять без присмотра, за что периодически им «прилетают» штрафы.

На минувшей неделе в Костанайской области только за одни сутки беспризорные животные «нагуляли» для своих хозяев 730 тыс. тенге в виде админист­ративных взысканий. Во время республиканской операции «Скотокрад» полицейские выявили 66 нарушений правил выпаса скота. В итоге 239 голов бродячих сельхозживотных пришлось поместить в специализированные загоны, а их владельцев «наградить» штрафами.

В ходе проверок в этот же день зафиксировано 24 случая перевозки скота и мяса без документов, что привело к куда более внушительным штрафам на общую сумму 1,8 млн тенге. Всего же за сутки нарушившие закон костанайцы заплатили 2,5 млн тенге.

#ДТП #дороги #животные #штрафы

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