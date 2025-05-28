Почти тысячу образовательных грантов получили гвардейцы

Военное дело,Образование
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Астане состоялось значимое событие для военнослужащих Национальной гвардии МВД РК — торжественное вручение образовательных грантов солдатам срочной службы по результатам республиканского конкурса «Срочник 2.0», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Вручение грантов провёл лично заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

- 910 гвардейцев со всей республики, в том числе 114 представителей столичной бригады, заслуженно получили сертификаты на бесплатное обучение в вузах Казахстана. Это не просто поощрение — это признание усилий, дисциплины, стремления к знаниям и высоких результатов, которых вы добились во время службы. Государство делает ставку на молодёжь, на тех, кто прошёл школу армии с честью и достоинством. Уверен, что вы оправдаете это доверие, получите качественное образование, внесёте вклад в развитие нашей страны и станете примером для будущих поколений, - отметил А. Балтабеков.

Инициатива по сотрудничеству Вооруженных сил с вузами страны длится с 2023 года. Согласно договоренностям государственные образовательные гранты предоставляются гражданам, прошедшим срочную воинскую службу.

Помимо обучения за счёт государства, молодые люди получают право на стипендию, бесплатное общежитие и зачисление на военную кафедру без конкурса.

Проект «Срочник 2.0» стал первым в своём роде конкурсом, направленным на поддержку социально активных и ответственных военнослужащих.

Более 5,5 тысяч солдат срочной службы войск правопорядка из всех регионов страны подали заявки на участие, а победителями стали отличники боевой подготовки, дисциплины и выполнения специальных обязанностей. На основе этих оценок формируется рейтинг, который влияет на распределение грантов.

— Служба в армии — это школа жизни. До призыва я мечтал поступить в Нархоз, но не знал, будет ли такая возможность. В бригаде войск правопорядка мне рассказали, что отличившиеся военнослужащие могут получить грант на бесплатное обучение. За успехи в службе и учёбе я получил этот шанс, и теперь обязательно продолжу образование, чтобы работать на благо Родины, — рассказал военнослужащий воинской части 5573 Даниял Кабдоллла.

Стоит отметить, более 70 вузов Казахстана подписали меморандум о приёме победителей конкурса на обучение.

Вручение образовательных грантов стало важной поощрительной мерой, поднимающей престиж службы в армии и создающей реальные перспективы для дальнейшего личностного и профессионального роста молодых защитников страны.

#Образование #грант #солдат #Нацгвардия

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