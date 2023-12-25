Золото и сбережения на черный день отдали под гипнозом пенсионерки в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщается, жертвами обмана стали 68-летние и 73-летние жительницы Шымкента.

В обоих случаях неизвестная женщина пришла посмотреть дом для покупки. Лжепокупательница заверила бабушек, что чувствует наведенную на семью порчу и, если ее быстро не снять, то быть беде.

Для ритуала очищения ей понадобились золото и «деньги, хранившиеся в темной комнате на черный день», взяв которые она ушла. Общий ущерб – почти 600 тысяч тенге.

Опомнившись, горожанки позвонили в полицию. Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они не могут понять, как повелись на аферу.