Под надежной защитой

Символический ключ от дверей депо подрядчик строительства вручил начальнику пожарной части по городу Жанаозену подполковнику противопожарной службы Майрамбаю Жылгелдиеву.

Депо, построенное за счет республиканского бюджета, оснащено современной пожарной техникой и вооружением, отвечающим международным стандартам. В отдельно стоящем четырехэтажном здании есть помещения пожарной техники, пункт связи, склады противопожарного оборудования и инвентаря. Часть площадей отдана под общежитие на 20 комнат. Имеются также несколько квартир для пожарных и их семей.

В новом пожарном депо будет дополнительно создано более 140 рабочих мест.

Ольга ЗОЛОТЫХ,

Жанаозен