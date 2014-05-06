Под надежной защитой

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Экономика
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Символический ключ от дверей депо подрядчик строительства вручил начальнику пожарной части по городу Жанаозену подполковнику противопожарной службы Майрамбаю Жылгелдиеву.

Депо, построенное за счет республиканского бюджета, оснащено современной пожарной техникой и вооружением, отвечающим международным стандартам. В отдельно стоящем четырехэтажном здании есть помещения пожарной техники, пункт связи, склады противопожарного оборудования и инвентаря. Часть площадей отдана под общежитие на 20 комнат. Имеются также несколько квартир для пожарных и их семей.

В новом пожарном депо будет дополнительно создано более 140 рабочих мест.

Ольга ЗОЛОТЫХ,
Жанаозен

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