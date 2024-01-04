Планы были озвучены на итоговом мероприятии областной Ассамблеи народа Казахстана. На встрече с представителями этнокультурных объединений глава региона Нариман Турегалиев отметил, что Казахстан стал уважаемым и сильным государством благодаря взаимопониманию разных этносов нашей страны, сплотившихся под общим шаныраком. Остановившись на достижениях социально-экономического развития области по итогам 2023 года, аким подчерк­нул, что основные поручения Главы государства, государственные и отраслевые программы, десять нацио­нальных проектов и задачи, обозначенные в предвыборной программе Президента страны, выполнены.

И основой успешного завершения года и укрепления независимости стали единство народа, политическая стабильность, казахстанский дух и труд каждого соотечественника. Особая роль в этом принадлежит областной Ассамблее народа Казахстана. Для укрепления общенационального согласия в регионе действуют 53 этнокультурных центра. Каждый из них вносит огромный вклад в социально-экономическое и духовное развитие региона и оказывает поддерж­ку государству.

Аким области выразил благодарность руководителям этнокультурных центров, молодежному крылу АНК.

– Общенациональная граж­данская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык, – сказал Нариман Турегалиев. – При этом все граждане Казахстана должны чувствовать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру, а казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования.

По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития Айгуль Туркиной, в 2023 году в регио­не с целью развития традиций и обычаев, укрепления меж­этнического согласия, формирования толерантного общества организованы 297 мероприятий, в которых приняли участие около 75 тыс. человек. Этнокультурными объединениями и структурными подразделениями АНК ЗКО, областным филиалом РОО «Ассамблея жастары» и волонтерами проведено 95 благотворительных мероприятий. Оказана помощь свыше 6 200 западноказахстанцам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также малообеспеченным и многодетным семьям на более чем 138 млн тенге.

Готовность работать на благо страны, помогать ближним выразили представители молодежного крыла АНК. Председатель облфилиала «Ассамблея жастары» Дулат Макатов рассказал о наиболее значимых волонтерских проектах – «Подари тепло», «Благотворительный караван», «Марафон добрых дел», «Дорога в школу», направленных на поддержку социально уязвимых слоев населения.

Были озвучены и планы работы на предстоящий год. В числе предложенных масштабных проектов – проведение этнофестиваля, организация этноауала и этнолагеря, развитие движения этноамбассадоров и военно-патрио­тического движения «Айбын», проекты «Родина» и «Қандастар».

По ряду из них уже сделан серьезный задел. Так, в Доме дружбы был открыт кабинет «Айбын». Цель его создания – работа с военно-патриотическими клубами движения «Жас сарбаз», которое направлено на интеллектуальное и физическое развитие школьников, воспитание их в духе патриотизма, содействие в подготовке юношей к военной службе, изучение и сохранение военно-исторического наследия страны.