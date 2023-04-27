Под одним шаныраком

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Камиля Садыкова

В Астане представители разных этносов страны участвовали в возведении традиционной юрты.

фото Игоря Бургандинова

Акция «Бір шаңырақ астында» прошла в рамках ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», а также в преддверии Дня единства народа Казахстана.

Представители разных этносов, проживающих в нашей стране, собрались на площади, чтобы торжественно возвести юрту. Она стала символом единства, согласия и благополучия общества в Казахстане. Участники акции исполнили государственный гимн, народные песни и стихотворения. Среди них были каракалпаки, туркмены, японцы, украинцы, поляки, немцы, чеченцы, узбеки, китайцы и многие другие.

– Мы с удовольствием откликнулись на призыв к участию в акции. Она нацелена на единение всех этносов нашей Родины, символизирует любовь, дружбу, взаимовыручку, – поделилась впечатлениями жительница Северо-Казахстанской области, председатель благотворительного клуба при АНК Алла Кувшинова.

Шерзод Пулатов, председатель Узбекского этнокультурного центра города Астаны, говорил о государственном языке – одном из важных элементов, объединяющих все этносы Казахстана:

– Сегодня многие представители Ассамблеи народа Казахстана говорили о том, что государственный язык должен стать языком межнационального общения. Уверен, что для укрепления единства нужно консолидироваться вокруг казахского языка.

В акции также участвовали депутаты Парламента РК, руководители центральных и местных исполнительных органов, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, научная, творческая интеллигенция, представители СМИ. Возведение юрты «Бір шаңырақ астында» стало еще одной площадкой для знакомства, обмена опытом для тех, кто непосредственно работает в сферах, ориентированных на укрепление межнационального согласия.

#РК #шанырак #«Бір шаңырақ астында» #деньединства

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