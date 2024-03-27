Под одним шаныраком: представители НПО установили общую юрту на набережной Актау

В этот день жители области поздравляли друг друга с Амал мерекесі, а затем на протяжении девяти дней весь регион «гудел» от разного рода мероприятий. Задействовать в торжествах удалось практически всех: любителей творчества, искусства, спорта, экстрима, самых маленьких и пожилых.

Необычным, но очень символичным действом стала подготовка единой юрты от всех неправительственных организаций. Причем украшения для юрты представители 50 НПО сшили сами, как и приготовили блюда для щедрого дастархана. В Наурыз мейрамы в юрте НПО продемонстрировали обряд тұсау кесу. Честь перерезать путы малышу была оказана поэту, председателю ОО «Адалдық алаңы» Дайрабаю Мамашулы.

Идея общей юрты как символа единства Казахстана появилась у мангистаусцев только в этом году. Ранее каждое НПО ставило свою юрту. Кстати, в первый раз на набережной Актау была установлена и еще одна юрта – от журналистов. Гостей представители СМИ региона встречали в национальной одеж­де, приглашали отведать блюда казахской кухни. А возле юрты раскинулась выставка, на которой архивы, редакции газет и телеканалов представили материалы об истории печатных изданий и телевидения области.

– Президент страны принял решение отмечать Наурыз более масштабно. Мы захотели присоединиться к его инициативе и внести свою лепту в общий праздник: установить юрту на главной площади и подарить народу праздничное настроение. Горожане ознакомились с работой СМИ области, попробовали наши угощения, – рассказала председатель Мангистауского областного филиала Союза журналистов РК Гульмира Абишева.

Всего на набережной Актау было установлено около сорока юрт.

В Наурыз программа мероприя­тий для жителей и гостей региона была расписана буквально по минутам: выставки, спортивные соревнования, игры и концерты... Поздравить мангистаусцев приехал и аким области Нурлан Ногаев.

– Во время своего выступления на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев подчеркнул важность сохранения нашей исторической памяти и национальной идентичности. Мы должны передать наш генетический код следующим поколениям, чтобы они стали не только конкурентоспособными и мобильными, но и истинными патриотами. Наурыз мейрамы это не только праздник весны, труда и радости, но и праздник единства. В нем заключается наша сила. Только совместными усилиями мы можем сделать нашу страну еще лучше. Желаю, чтобы Наурыз даровал нам силу и энергию для новых свершений, а под каждым шаныраком царили мир, спокойствие и благополучие, – сказал глава региона.

На сцене амфитеатра выступали эстрадные и народные исполнители, танцевальные коллективы, а неподалеку все желающие пробовали свои силы в перетягивании каната и поднятии гирь. Также участники праздника соревновались в қазақ күресі, тоғызқумалақ, асық ату, бес асық и армрестлинге.

– Сегодня мы увидели повышенный интерес наших граждан к национальным играм. Это говорит не только о любви к спорту, но и о возвращении к истоком, желании сохранить традиции своего народа, – отметила специалист отдела культуры, физической культуры и спорта Актау Айдана Муратова.

Великий день Улуса в Актау отметили торжественно и ярко, ведь мангистаусцы помнят и знают завет, передаваемый из поколения в поколение предками: чем ярче отметишь Наурыз, тем щедрее будет год.

На выставке-ярмарке ремесленники демонстрировали национальную одежду из войлока и изделия из дерева, там были представлены порядка 70 работ художников. Гвоз­дем программы выставки стал специально подготовленный альбом из архивных фотографий празднования Наурыза в Мангистау в разные годы.

– Мы собрали работы 35 художников и создали специальный альбом, посвященный празднику Наурыз. Хотели, чтобы гости и жители области смогли проникнуться национальными ценностями через фотоискусство. Я поздравляю всех казахстанцев с этим чудесным праздником, – сказал председатель Мангистауского областного филиала Союза художников РК Бакытжан Кулбаев.

Народные гуляния завершились праздничным салютом. Яркое и зрелищное шоу наблюдали тысячи горожан на набережной.