Под особой заботой Статьи 20 августа 2024 г. 0:00 37 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На востоке страны в каждом из 12 районов области и в Усть-Каменогорске сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям вручили детям школьные рюкзаки, полные канцелярских принадлежностей. фото ДЧС ВКО Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, спасатели традиционно участвуют в акции «Дорога в школу». Адреса детей из многодетных и малообеспеченных семей им передают отделы образования. Раньше чеэсники помогали с покупкой формы, но после перехода школ на централизованные заказы детям стали вручать принадлежности для учебы – сумки, тетрадки, ручки, карандаши, краски... – Акция только началась, мы купили рюкзаки и полностью заполнили их канцтоварами, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – У нас малообеспеченные и многодетные семьи под особой заботой. Всего на востоке страны планируется оказать благотворительную помощь 4,6 тыс. ребятишек из социально уязвимых слоев, 22 тыс. школьников получат поддержку в рамках Всеобуча. #ДЧС #школа #ВКО #школьники #помощь