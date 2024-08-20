Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, спасатели традиционно участвуют в акции «Дорога в школу». Адреса детей из многодетных и малообеспеченных семей им передают отделы образования. Раньше чеэсники помогали с покупкой формы, но после перехода школ на централизованные заказы детям стали вручать принадлежности для учебы – сумки, тетрадки, ручки, карандаши, краски...

– Акция только началась, мы купили рюкзаки и полностью заполнили их канцтоварами, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – У нас малообеспеченные и многодетные семьи под особой заботой.

Всего на востоке страны планируется оказать благотворительную помощь 4,6 тыс. ребятишек из социально уязвимых слоев, 22 тыс. школьников получат поддержку в рамках Всеобуча.