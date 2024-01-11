Под председательством Казахстана

Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной безо­пасности, Совещание по взаи­модействию и мерам доверия в Азии, Организация тюркских государств, Международный фонд спасения Арала, Исламская организация по продовольственной безопасности – в этих шести многосторонних структурах международного и регионального уровня Казахстан председательствует в наступившем году.

Примечательно, что наша страна стояла у истоков формирования каждой из этих организаций. И сейчас Казахстан глубоко вовлечен в работу данных многосторонних площадок. Повышение эффективности их деятельности входит в число стратегических приоритетов.

Вопросы, которые выносит Казахстан на повестку дня этих международных организаций в рамках своего председательства, соответствуют основным принципам внешнеполитической дея­тельности нашей страны в целом – взвешенность, прагматизм, миролюбие, учет национальных интересов, укрепление международного сотрудничества, решение глобальных и региональных проблем.

ШОС

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества Казахстан принял еще в июле 2023 года и продолжит выполнять данные функции до следующего саммита, который пройдет в Астане летом 2024-го.

Казахстан, который сам стоял у истоков формирования ШОС, председательствует в организации уже четвертый раз. Сегодня в составе структуры находятся РК, Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан, Иран. Плюс близится к завершению процесс вступления в организацию Беларуси.

Действующие девять стран-участниц – это практически половина населения планеты, около 25% мирового ВВП и более 15% мировой торговли, что делает ШОС одной из самых влиятельных организаций в мире.

На Делийском саммите организации в прошлом году Президент РК подчеркнул, что уровень политического влияния и экономических возможностей структуры делают ее способной внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества, и отметил, что Казахстан на посту председателя продолжит повышать глобальную роль ШОС.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты казах­станского­ председательства. Это обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС, расширение торгово-экономических связей, взаимодействия в цифровой сфере и в решении экологических вопросов, эффективное использование транзитно-­транспортных возможностей, укрепление энергетического сотрудничества, развитие культурно-гуманитарных связей и туристического потенциала.

Также в фокусе внимания усиление потенциала и повышение эффективности деятельности ШОС, расширение организации и развитие ее международных связей.

В частности, в рамках председательства РК в ШОС Глава государства выдвинул инициа­тиву «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», направленную на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, установление более рационального политического и экономического международного порядка.

Конкретные действия Казахстан предложил по каждому стратегическому направлению деятельности ШОС. Так, в октябре 2023 года в рамках казахстанского председательства впервые прошел Энергетический форум организации, а в 2024-м планируется Цифровой форум ШОС.

Идет согласование Энергетической стратегии ШОС. Начата работа над Антинаркотической стратегией на 2024–2029 годы, обновлением Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы. Выдвинута инициатива о создании Инвестиционного фонда организации, формировании Партнерской сети крупных стратегических портов и логистических центров.

По инициативе Казахстана 2024-й объявлен на пространстве ШОС Годом экологии, а Алматы на период нашего председательства – туристической и культурной столицей ШОС.

Кроме того, Казахстаном разработана и представлена в рамках председательства новая Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества, которая призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия. Другой стратегический документ, который Касым-Жомарт Токаев призвал принять к Астанинскому саммиту, – это Концепция усиления потенциала ШОС. Также Президент предложил создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их необходимыми полномочиями полноценно представлять интересы государств-членов.

Эти меры нацелены на углубление практического взаимодействия в рамках ШОС и повышение эффективности деятельности организации.

СВМДА

В Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Казахстан председательствует уже второй двухлетний срок подряд: в 2020-м этот пост перешел к нам от Таджикистана, а в 2022-м мандат нашей страны был продлен­ еще на два года – до 2024-го включительно. Примечательно, что этот период ознаменовался расширением Совещания: сегодня оно объединяет уже 28 государств-членов и 10 стран-наблюдателей.

В октябре 2022 года в Астане на высшем уровне прошел VI саммит СВМДА, на котором было принято решение о трансформации Совещания в полноценную международную организацию. Работа в этом направлении является одним из приоритетов казахстанского председательства, в прошлом году принята «дорожная карта» трансформации СВМДА, что было одной из задач, обозначенных в Астанинской декларации.

Развивает Казахстан и экономическое измерение сотрудничества в рамках Совещания. Так, Президент РК на Астанинском саммите предложил создать Совет СВМДА по устойчивой взаи­мосвязанности, деятельность которого будет направлена на усиление транспортно-логистического потенциала Азии, и преобразовать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Учрежден Фонд СВМДА.

Учитывая актуальность экологической повестки и ущерб, который приносят странам Азии последствия изменения климата, Касым-Жомарт Токаев предложил в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА.

Другое важное направление работы – создание на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопас­ности.

Казахстанское председательство также делает фокус на человеческое измерение, развитие людских ресурсов. В этой связи наша страна предложила в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета СВМДА слет лидеров волонтерских движений стран Совещания, а также создать Партнерскую сеть ведущих университетов государств – членов СВМДА.

Большим направлением работы в рамках Совещания является сотрудничество в сфере безопас­ности. Еще во время первого срока председательства РК был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА: в него включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

ОТГ

Председательство Казахстана в Организации тюркских государств (ОТГ) также стартовало еще в 2023 году – пост перешел нашей стране после Х саммита ОТГ, прошедшего в Астане в ноябре. На данный момент в Организацию входят пять стран-членов – Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Площадка ОТГ (до 2021 года – Совет сотрудничества тюркоязычных государств) нацелена на укрепление сотрудничества, сближение братских народов.

Приоритеты своего председательства в ОТГ Казахстан креативно представил в виде девиза-аббревиатуры TURKTIME!, означающей «традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation), энергия (Energy)».

Выступая на Астанинском саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев «расшил» каждую часть аббревиатуры, более подробно очертив направления, на которых предлагает сосредоточиться Казахстан в рамках ОТГ.

Так, популяризация тюркского единства предполагает изучение общих страниц истории, продвижение теле- и кинопродукции, духовное сближение молодежи. В рамках работы по обеспечению синхронного развития тюркских государств предложено систематизировать стандарты и терминологию государств – членов ОТГ, что откроет новые возможности для торговли.

Реформирование ОТГ должно способствовать повышению эффективности ее деятельности, укреплению взаимодействия стран в различных сферах (в частности, в избирательной), развитию международных связей.

Важным направлением Казахстан считает укрепление сотрудничества в области образования и науки: Президент РК призвал коллег по ОТГ уделить особое внимание открытию филиалов лучших университетов мира, проведению совместных научных мероприятий и обмену опытом, созданию языковых отделений, а также развитию искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности.

Большой блок работы – укреп­ление единства тюркских народов и сотрудничества в области безопасности. Здесь Касым-Жомарт­ Токаев подчеркнул важность заключения соглашения о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.

В рамках развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстан,­ в частности, делает акцент на развитии рынка «зеленого» финансирования, предлагает создать Совет тюркских «зеленых» финансов. Учитывая то, что странами ОТГ поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира, наша страна будет и далее играть существенную роль в данной работе.

То, что в число приоритетов казахстанского председательства вошла «медиация», более чем оправдано, учитывая сложную геополитическую ситуацию и обострение в отношениях различных государств. Казахстан продвигает одни из базовых принципов своей внешней политики: любые конфликты должны разрешаться исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога, территориальная целостность государств должна сохраняться нерушимой, вмешательство во внутренние дела других стран недопустимо.

Приоритет «энергетика» в видении Казахстана включает в себя, в частности, развитие новых источников энергии, модернизацию и диверсификацию путей ее транспортировки. И эти задачи коррелируют в том числе с решением вопросов изменения климата и устойчивого развития.

В целом, как подчеркнул Президент РК на саммите, сплоченность в противодействии вызовам и угрозам, взаимная поддержка и совместные действия будут способствовать процветанию тюркского мира и укреплению единства стран.

Арал и Центральная Азия

Международный фонд спасения Арала (МФСА) был учрежден в 1993 году пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, которые в порядке ротации осуществляют в нем председательство. С началом 2024 года на этот пост вступил Казахстан.

МФСА занимается реализацией совместных межгосударственных экологических и научно-практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского моря и улучшение экологической обстановки в регионе, а также на решение общих социально-экологических проблем.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, в этом году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, реализуемого вместе со Всемирным банком.

На заседании Совета глав государств – учредителей МФСА, прошедшем в прошлом году в Душанбе, Президент Касым-Жомарт­ Токаев поделился видением дальнейшего развития фонда, а также в целом обозначил вызовы и проблемы ЦА в водной сфере.

«Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона. Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам», – подчеркнул на встрече Глава государства.

Он призвал к скорейшему завершению процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Подчеркнул необходимость создания механизма долгосрочного и устойчивого сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона (в этом качестве может выступать Международный водно-энергетический консорциум). Также Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Важно отметить: возглавлять Международный фонд спасения Арала Казахстан будет ближайшие три года. В заключительный год председательства – 2026-й – Президент Касым-Жомарт Токаев­ предложил провести очередную встречу на высшем уровне в рамках МФСА, совместив ее с инициированным Казахстаном Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.

Здесь стоит добавить, что в 2024-м наша страна будет принимать очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, и можно ожидать: в рамках подготовки к саммиту казахстанская сторона также будет особенно активной по данному вектору – тем более что развитие связей с соседними странами, региональная интеграция, реализация экономического, производственного, транспортно-­логистического потенциала, укрепление безопас­ности стран региона входят в число ключевых направлений внешнеполитической деятельности.

ОДКБ и ИОПБ

С 1 января 2024 года к Казахстану перешло председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На прошлогоднем саммите ОДКБ в Минске Президент озвучил ряд приоритетных направлений, на которых наша страна намерена сфокусировать деятельность организации в этот период.

Так, Казахстан делает акцент на развитии сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопас­ности, в том числе с ООН и ее структурами.

Президент РК также призвал уделить внимание взаимодействию по вопросам военного сотрудничества, доработать нормативно-правовую базу в части обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ, продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств-членов, развивать миротворческий потенциал организации.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет также уделяться антитеррористической составляю­щей системы коллективной безопас­ности, противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия, борьбе с организованной транснациональной преступностью.

Приоритетными направления­ми также являются углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие киберпреступности.

«Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. ...Подобные заявления могут получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на встрече в Минске.

В целом вопросы безопасности (во всем их разнообразии) входят в актуальную повестку дня практически каждой из организаций, председательство в которых осуществляет Казах­стан в 2024 году. Логично ожидать синхронизации мер и объединения усилий различных многосторонних структур по вопросам, представляющим взаимный интерес. Здесь, в частности, большой потенциал есть у Исламской организации продовольственной безопасности.

ИОПБ была создана по инициа­тиве Казахстана 10 лет назад, сегодня членами организации являются более 35 стран, и она вносит существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности на пространстве Организации исламского сотрудничества.

На посту председателя ИОПБ Казахстан продолжит работать по основным направлениям дея­тельности организации, делая особый акцент на развитии продовольственной системы ОИС, транспортно-логистической инфраструктуры и формировании новых маршрутов поставки продовольственных товаров, наращивании инвестиционного сотрудничества, гуманитарных программах ИОПБ.

Также в фокусе внимания риски, связанные с изменением климата, и вопросы эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйств. Опыт и потенциал нашей страны в решении вопросов продовольственной безопасности также может быть полезен: Казахстан, в частности, входит в десятку крупнейших экспортеров продовольственной пшеницы и муки, в том числе предоставляет ее нуждающимся странам – участницам ОИС в качестве безвозмездной гуманитарной помощи.

Кроме того, поскольку продовольственная безопасность – воп­рос, который волнует далеко не только страны ОИС, Казахстан предлагал наладить взаимодействие с ИОПБ и по линии таких структур, как Совещание по взаи­модействию и мерам доверия в Азии, Организация тюркских государств.

Учитывая, что в текущем году наша страна председательствует в упомянутых организациях, можно рассчитывать на конструктивный прогресс в этом направлении.