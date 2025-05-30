Это не первый приезд в Алматы основателя и руководителя просветительского Фонда Надеж­ды Филаретовны фон Мекк, лауреата конкурса «Лучшие имена немцев России» Дениса Андреевича фон Мекка. Он уже пять лет дружит со старейшим в Казахстане Алматинским музыкальным колледжем им. П. И. Чайковского.

Его родословная не только уходит в глубокую древность, но и славна своими знаменитыми предками. В нем течет кровь тевтонских рыцарей и татарского мурзы, знаменитого Григория Потемкина, славного гусара и поэ­та Дениса Давыдова, генералов 1812 года, декабристов, ну и, конечно, фон Мекков и Чайковских.

Правда, здесь может возникнуть вопрос: как Денис Андреевич оказался потомком не только Надежды фон Мекк, у которой было 18 дочерей и сыновей, но и Чайковского, детей не имевшего?

Вот как ответил на это Денис Андреевич:

– Надежда Филаретовна была ближайшим другом и покровителем Петра Ильича Чайковского, они дружили 15 лет, но при этом ни разу не встречались. Это была их совместная договоренность – дружба на расстоянии, в письмах. Через три года после знакомства они решили породниться, это, так сказать, плановая свадьба, потому что в дворянских кругах было принято устраивать личную жизнь своих детей. Были проведены переговоры, в которых со стороны Надеж­ды Филаретовны участвовали два ее сына, а со стороны Петра Ильича, так как у него своих детей не было, четыре племянницы – дочери его сестры Александры Ильиничны Чайковской, в замужестве Давыдовой. В итоге сын Надежды Филаретовны Николай Карлович фон Мекк женился на родной племяннице Петра Ильича – Анне Львовне Давыдовой. Это и были мои прапрадедушка и прапрабабушка.

Надо сказать, что фон Мекки – люди, которые сами себя сделали. Они не родились богатыми. Надежда Филаретовна фон Мекк, в девичестве Фроловская, русская православная, вышла замуж за этнического немца Карла фон Мекка, чиновника Ведомства путей сообщения, который, оставив казенную службу, занялся предпринимательством.

В результате он стал одним из основоположников российского железнодорожного транспорта, что сделало семью фон Мекк миллионерами. Несмотря на то что в этом браке, как я уже сказал, родились 18 детей, из которых семеро умерли в младенчестве, Надежда Филаретовна находила время быть секретарем своего мужа, переводчиком, делопроиз­водителем и бухгалтером.

При своем богатстве семья фон Мекк весьма своеобразно распоряжалась капиталами – они строили школы, библиотеки, построили самый крупный в империи вокзал.

Карл фон Мекк скончался в 1876 году, оставив Надежде Филаретовне огромное состояние – имения и несколько миллионов рублей, что впоследствии дало ей возможность стать покровительницей искусств. С 1877 года Надежда фон Мекк начала оказывать финансовую поддержку Петру Ильичу Чайковскому. Впоследствии она предоставляла ему настолько большое денежное пособие – 6 000 рублей в год, огромные деньги по тем временам, что он смог оставить профессуру в Московской консерватории и сосредоточиться исключительно на творчестве.

В знак признательности Чайковский посвятил Надежде Филаретовне 4-ю симфонию, но она из скромности не пожелала, чтобы там значилось ее имя, и композитор указал на титульном листе партитуры: «Посвящается моему лучшему другу».

Спешите делать добро

– И Вы продолжаете дело Надеж­ды Филаретовны, занимаясь благотворительностью, с этой миссией и приехали в Казахстан? – спрашиваю я Дениса Андреевича.

– Благотворительность бывает разная. Я не богатый человек, скорее, занимаюсь благотворительным просветительством, то есть провожу большое количест­во исторических, культурных, музыкальных мероприятий и делаю это бесплатно. Сейчас у меня счастливый случай – я выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, поэтому появилась возможность не только самому совершать поезд­ки, но и привозить с собой преподавателей высокого уровня. Трех таких педагогов я привез и в Алматы, они дали бесплатные мастер-классы в колледже имени Чайковского, – рассказывает Денис Андреевич. – Сам я провел серию лекций, посвященных даже не столько творчеству, сколько жизни Петра Ильича Чайковского. Дело в том, что о творчестве Чайковского должен говорить музыковед, а я, скорее, семейный историк, биограф, поэтому не берусь за музыковедчес­кие темы.

Денис Андреевич фон Мекк – инженер по образованию, темы его выступлений – от истории железных дорог в России до воен­ной истории, музыки и коллекционирования. У него богатая коллекция пожарных регалий XIX – начала XX веков: шевроны, марки, каски, награды, знаки и т. д.

Что же касается личности Петра Ильича, то, как рассказал Денис Андреевич, Чайковский был очень интересным человеком, образованным, разносторонне одаренным.

– Я считаю, что музыкальным работникам надо обязательно знать биографию композитора, произведение которого исполняют, чтобы они лучше понимали его как человека, знали, какие эмоции он испытывал при написании того или иного опуса. Ведь ноты – сухой материал,­ а вот когда они знают жизнь композитора, сопоставляют ее с творчеством, тогда и исполнение будет более совершенным.

Петр Ильич до конца своих дней оставался очень скромным человеком, любящим свою страну и верящим в Бога. Он считал, что талант ему дан от Бога, а это очень важный постулат, ведь если ты так считаешь, то гордыня тебя не разрушает. Не случайно Петр Ильич утверждал, что его работа, его музыка – это ответственность перед небесами, и нужно сильно трудиться, чтобы оправдать этот дар свыше.

Мало кто знает, что Петр Ильич­ оставил два полных собрания сочинений. Одно музыкальное – 63 тома, а другое – эпистолярное и литературное – 18 томов! Это музыкально-критические статьи, заметки путешественника, 11 дневников и почти четыре с половиной тысячи писем. В одном из писем Надежде Филаретовне Петр Ильич писал: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору», – заключил Денис Андреевич фон Мекк.

По сути, эти слова стали духовным завещанием великого композитора. Он творил великую музыку, которая и сегодня является самой исполняемой: по данным ЮНЕСКО, каждую минуту в каком-нибудь уголке планеты звучит музыка Чайковского!