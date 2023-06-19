Подарить дорогу ввысь

Июнь – время экзаменационных полетов выпускников Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Сою­за Талгата Бегельдинова. Среди тех, кто проходит серьезное испытание, – курсант Улан Кенесбаев. Прибыв на аэродром Хлебодаровка учебно-авиационного центра, вместе с ним взлетаем в небо на вертолете Ми-8.

В кабине рядом с ним инструктор – старший летчик – инспектор, начальник отдела безопасности полетов ВИСВО подполковник Валерий Капарулин. В ходе получасового полета на высоте от 300 до 1 200 м он оценивает умение соблюдать заданные парамет­ры по удержанию высоты, скорости, крену и так далее.

Сторонний пассажир не замечает все эти тонкости. Поначалу из салона следишь за тем, что делается в кабине пилота, но очень скоро переключаешь­ся на виды за окном. В какой-то момент дверь в кабину закрывается. Это значит – настала пора управлять воздушным судном только по приборам в режиме закрытых шторок. Имитация ситуации, когда вертолет залетает в зону облаков, но нужно выдержать указанный маршрут.

В положенное время начинаем приземляться. Внизу нас «приветствуют» пугала, специальные устройства для отпугивания птиц, установленные метеослужбой. Для этой же цели в округе каждые три минуты раздается залп из пушек, а также голоса животных, записанные на магнитофон. Иначе птицы могут залететь в двигатель и вывести из строя вертолет.

– В этом году выпускаются шесть пилотов, двое из них – граждане Таджикистана. Государство выделило достаточное количество вертолетов, топлива, а также инструкторов для качественной подготовки курсантов, будущих командиров экипажа. Но им придется наработать определенный опыт. Как минимум набрать 300 часов полета, – объяснил командир эскадрильи подполковник Багдат Омарбеков.

Обратив внимание на замечательные летные метеоусловия, он отметил, что каждый летчик раз в год обязан выполнить минимум два прыжка с парашютом с высоты 800 м для допус­ка к полетам. Так вырабатываются навыки покидания воздушного судна в экстремальной ситуации. Кстати, в этот день в свободном полете были курсанты младших курсов и инструкторы.

– Я горжусь выпускниками, но преж­де – инструкторами, которые вложили душу в своих подопечных. Имея военный стаж в 23 года, только сейчас понял, что обучение курсантов занимает много времени, требует большой отдачи. Они воспринимают каждое сказанное тобой слово буквально, на веру, потому нужно быть точным. Важен личный пример. Что требуешь от них, нужно выполнять в первую очередь самому. Обязательно следовать документам, регламентирующим действия пилота. Если инструктор либо командир отклонится от него, то курсанты воспримут это как должное, – подчеркивает меру ответственности командир эскадрильи.

Он выпускник Сызранского военно-авиационного института 2004 года, получивший распределение в боевую часть в Ушарале. Его окружению, далекому от «неба», непонятны постоян­ные тренировки, так необходимые ради навыков, чтобы в любой момент человек был готов лететь: спасти чью-то жизнь, защитить Родину. Днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях без устали летчики оттачивают каждое действие. В летной книжке расписаны все проверки. Летчика первого класса проверяют раз в год, второго класса – раз в восемь месяцев, третьего класса – раз в полгода, а курсанта – каждые три месяца.

И пока идет разбор завершенного только что полета, удается переговорить с еще одним нынешним выпускником. Али Орынбаев не скрывает радости за успешный полет однокурсника, завершившего последнюю курсантскую практику.

– Весь багаж знаний, которые получили в стенах военного института, мы увезем в авиационные части, где будем летать как летчики-штурманы и командиры экипажа. На протяжении трех лет проходили летную практику на аэродроме Хлебодаровка, здесь с первого курса получали навыки пилотирования, воздушной навигации. Учились летать, осваивали авиационную технику. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность командованию военного института и авиационной эскадрильи на вертолетах, – говорит от имени товарищей Али.

После полетов наступает восьмой семестр. За ним последуют государственные экзамены по четырем дисциплинам: аэродинамика и динамика полетов вертолета, комплексный экзамен по конструкции воздушного судна и его силовой установки, физическая подготовка и тактика военно-воздушных сил. В какую авиационную часть направится, Али узнает в день выпуска, когда вскроет заветный конверт. Это случится 30 сентября.

Али – актюбинец. С детства он наблюдал, как летают самолеты, вертолеты. Стать летчиком решил после полетов с отцом. Тот окончил ВИСВО в 2001 году. Был старшим инженером по авиационному вооружению, сейчас на заслуженном отдыхе. Мама тоже военнослужащая. Сержант третьего класса, работает техником лаборатории кафедры технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования.

– Годы учебы запомнятся прежде всего поступлением в институт, психологически привыкнуть к тому, что ты оказываешься в условиях постоян­ных ограничений, очень сложно. До этого ты был свободен, в любой

момент мог вырваться из дома, чтобы погулять с друзьями. Потому поначалу тяжело было приспособиться к новым обстоятельствам. Примерно полгода ушло на то, чтобы осознанно начать соблюдать определенную дисциплину. Со мной поступали 18 человек, на первом курсе из-за неуспеваемости отчислили троих, на втором курсе – шестерых, и на четвертом нас осталось шестеро, – делится выпускник.

Никогда не забудет он первый полет с инструктором – подполковником Талгатом Турганбаевым, ведь до 2020 года летал только как пассажир. Когда сел за управление и пошли на подъем, началась тряска.

– Для вертолета это нормальное явление, а осознание, что ты сам поднимаешь одиннадцатитонную машину в небо, дает невероятное ощущение. К тому же если об этом мечтал с детства! Поэтому процесс обучения не сос­тавил для меня особых сложностей. Сам хочу стать летчиком-инструктором, остаться в родном институте и учить летать других. Подарить кому-то дорогу в небо, – добавляет Али Орынбаев.

Пожелаем удачи будущим военным пилотам – защитникам неба нашей страны!