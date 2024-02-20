Подарите книгу незнакомцу Статьи 20 февраля 2024 г. 0:40 3 Юлия Пулина Принято считать, что в век высоких технологий книги, газеты и журналы утрачивают свою актуальность. фото КГУ «Қоғамдық келісім» Однако жители области Улытау не согласны с этим мнением. В Жезказгане и Сатпаеве открылись два книжных клуба, где поклонники чтения обмениваются мнениями о любимых произведениях и авторах, да и просто общаются на разные темы. Любовь к чтению поддерживают и в КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития области Улытау. Его сотрудники дали старт областной акции-челленджу «Подари книгу уважаемому человеку», приуроченную к празднику – Дню книгодарения. Члены клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана области Улытау передали в дар областной универсальной и городской библиотекам печатные издания известных казахстанских авторов, книги, рассказывающие о деятельности АНК, этносах нашей страны, а также сказки для детей народов Казахстана. День книгодарения – относительно новый праздник. Его идейным вдохновителем стала Эмми Бродмур, которая основала сайт детских книг в США. Добрая затея получила поддержку книголюбов всех стран мира. Изначально в этот день книжки дарили детям, чтобы прививать им любовь к чтению. Со временем праздник стали отмечать и взрослые, ведь о том, что книга – это лучший подарок, многие из нас помнят и знают с детства. В феврале люди дарят книжки своим друзьям, коллегам и даже незнакомцам. Книги в дар библиотекам, школам и благотворительным организациям – одна из добрых традиций праздника. #АНК #книги #область Улытау #книгодарение #книжный клуб