​Подарки выходят боком

Об этом на брифинге Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила руководитель управления мониторинга и анализа департамента государственной службы Нургуль Жанназарова.

Реформа, проведенная в рамках реализации первого направления Плана нации «100 конкретных шагов» по формированию профессионального государственного аппарата, повышает возможность трудоустройства на государственную службу на принципах открытой конкуренции и прозрачности отбора.

– Прошел год с момента практического внедрения основных принципов карьерной модели государственной службы. Теперь поступление на госслужбу начинается с низовых долж­ностей, а продвигаются служащие на основе компетенций и профессио­нальной подготовки. Это позволило переместить на вышестоящие должности порядка 6 тысяч служащих, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза, – сказала Нургуль Жанназарова.

По ее словам, порядка 80% всех назначений на вышестоя­щие должности приходится на внутренние конкурсы, то есть на действующих государственных служащих. В целом возможность карьерного продвижения реализовали в 4,4 раза больше служащих по сравнению с прошлым годом. Число служащих, которые увольняются по собственному желанию, сократилось в 1,8 раза.

В ходе брифинга и. о. руководителя территориального департамента АДГСПК по Павлодарской области Тыныштык Джусупов напомнил о некоторых антикоррупционных аспектах действующего законодательства. В частности, подарки, поступившие без ведома госслужащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствую­щих функций подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд.

– В результате совместной деятельности с Антикоррупционной службой по Павлодарской области в текущем году выявлено три факта предоставления должностному лицу незаконного материального вознаграждения физическими лицами и два случая получения государственными служащими незаконного материального вознаграждения, – сказал Тыныштык Джусупов.

По установленным фактам возбуждено административное производство, и дела переданы на рассмотрение в специализированный административный суд города Павлодара.