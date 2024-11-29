Поддержка этнокультурных СМИ

Открывая заседание, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип отметил, что данное мероприятие стало первой встречей депутатской группы в рамках третьей сессии Парламента VIII созыва. В своем выступлении Нурторе Жусип подчеркнул важность темы поддерж­ки этнокультурной журналистики и казахоязычных СМИ за рубежом.

– Вопрос поддержки средств массовой информации этнокультурных объединений и казахоязычных СМИ за рубежом очень важен. Они играют ключевую роль в укреплении связей с нашими соотечественниками, сохранении и продвижении нашей культуры, языка и традиций, – отметил сенатор.

Во время мероприятия парламентарии заслушали доклады и мнения экспертов. В частности, были подняты вопросы необходимости разработки механизмов государственной поддерж­ки этнокультурных СМИ, создания благоприятных условий для функцио­нирования казахоязычных медиа за рубежом, значимости сохранения национальной идентичности и языковых традиций в условиях глобализации.

Также состоялся обмен мнениями, в ходе которого предложены конкретные рекомендации и инициативы для дальнейшего укрепления информационной поддержки этнокультурных объединений и зарубежных казахоязычных медиа. Заседание прошло в конструктивной атмосфере, что подтвердило заинтересованность участников в реализации поставленных задач. По итогам встречи планируется подготовка предложений для дальнейшей проработки на законодательном уровне.