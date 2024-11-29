Поддержка этнокультурных СМИ Статьи 29 ноября 2024 г. 1:29 115 Адия Кенжегулова Депутаты группы «Бір ел – бір мүдде» обсудили вопросы поддержки этнокультурных и казахоязычных СМИ за рубежом. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Открывая заседание, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип отметил, что данное мероприятие стало первой встречей депутатской группы в рамках третьей сессии Парламента VIII созыва. В своем выступлении Нурторе Жусип подчеркнул важность темы поддержки этнокультурной журналистики и казахоязычных СМИ за рубежом. – Вопрос поддержки средств массовой информации этнокультурных объединений и казахоязычных СМИ за рубежом очень важен. Они играют ключевую роль в укреплении связей с нашими соотечественниками, сохранении и продвижении нашей культуры, языка и традиций, – отметил сенатор. Во время мероприятия парламентарии заслушали доклады и мнения экспертов. В частности, были подняты вопросы необходимости разработки механизмов государственной поддержки этнокультурных СМИ, создания благоприятных условий для функционирования казахоязычных медиа за рубежом, значимости сохранения национальной идентичности и языковых традиций в условиях глобализации. Также состоялся обмен мнениями, в ходе которого предложены конкретные рекомендации и инициативы для дальнейшего укрепления информационной поддержки этнокультурных объединений и зарубежных казахоязычных медиа. Заседание прошло в конструктивной атмосфере, что подтвердило заинтересованность участников в реализации поставленных задач. По итогам встречи планируется подготовка предложений для дальнейшей проработки на законодательном уровне. #Сенат #поддержка #СМИ