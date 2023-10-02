Поддержка от соотечественников

В пятницу копилка национальной команды Казахстана пополнилась одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Мужская сборная по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады. В финале наши спортсмены в упорной борьбе уступили команде Японии с разницей лишь в один балл – 35:36.

В это же время мужская сборная Казахстана по велотреку (Артем Захаров и Рамис Динмухамедов) заняла третье место в финале программы мэдисон, набрав 37 баллов. Кроме того, бронзовую медаль в триатлоне нам принес Аян Бейсенбаев, прошедший все три этапа за 1:52:25.

Первым призером нашей страны в легкой атлетике стала Каролин Чепкоеч Кипкируи, она оказалась третьей в забеге на 10 км.

Также в этот день наша женская сборная по шахматам обыг­рала в первом туре команду ОАЭ со счетом 4:0, а мужская команда оказалась сильнее Таиланда – 3,5:0,5.

Кроме того, женская сборная Казахстана по водному поло в четвертом матче обыграла команду Таиланда со счетом 13:8, а женская команда по хоккею на траве одержала победу над соперницами из Индонезии – 2:1.

Продолжают радовать боксеры. Сагындык Тогайбай, выступающий в весе до 92 кг, досрочно победил соперника из Ирана и вышел в полуфинал Азиатских игр, а Карина Ибрагимова (до 57 кг) одолела спортсменку из Северной Кореи.

В плавании наши спортсмены установили новый рекорд Казахстана: в женской комбинированной эстафете 4 х 100 метров Ксения Игнатова, Аделаида Пчелинцева, Софья Сподаренко и Диана Тасжанова финишировали со временем 4 минуты 11.93 секунды и вышли в финал с шестым результатом.

В субботу с медалями казахстанцам не повезло. Зато наши спортсмены преодолели очередные этапы и будут бороться за награды в дальнейшем. Так, капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) вышел в полуфинал Азиатских игр, досрочно одолев действующего чемпиона мира – Асадхуджу Муйдинхуджаева из Узбекистана. В это же время Кам­шыбек Кункабаев (свыше 92 кг) уверенно прошел в полуфинал, победив боксера из Бахрейна Даниса Латыпова со счетом 5:0.

Казахстанские гребцы на байдарках и каноэ пробились в финал сразу по пяти дисцип­линам. Женская сборная по волейболу оказалась сильнее команды Афганистана – 3:0.

Вчера в первой половине дня женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала очередную бронзовую медаль Азиатских игр-2022. Нашу команду представляли Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина. Первое место досталось Китаю, а «серебро» завоевали спортсмены из Индии.

На играх в Китае казахстанских спортсменов поддерживают наши соотечественники, находящиеся в этой стране. Например, Алимжан Кошкимбай прожил в Поднебесной почти 10 лет. Он получил здесь образование, а затем открыл собственный бизнес. Говорит, что казахстанская молодежь, находящаяся за границей, очень сплоченная. Наши соотечественники из всех городов собираются в Ханчжоу, чтобы поддержать национальную команду, принимающую участие в Азиатских играх.

– Я приехал из Шанхая, чтобы поддержать боксеров. Наших болельщиков много. Например, сюда специально прибыли ребята из Пекина. Некоторые приезжают из городов, находящихся в одном или двух часах езды отсюда. По сути, казахстанцы, живущие в Китае, очень организованы, – отметил Алимжан.

А вот Талгар Толкынулы учится в Шанхайской консерватории. Будучи представителем искусства, он прекрасно понимает, насколько важна поддержка. Считает, что она окрыляет и спортсмена, и музыканта.

– Поскольку я сам музыкант, то хорошо понимаю важность фанатской поддержки. Поэтому мы с друзьями собрались и специально приехали сюда, чтобы поддержать наших спортсменов. Будем болеть до конца. Впереди Олимпийские игры, чемпионаты мира. Поэтому я призываю всех казахстанцев болеть за наших соотечественников, где бы они ни находились, – отметил казахстанский студент.

На момент подписания очередного номера «Казахстанской правды» в активе сборной Казахстана были 3 золотые, 4 сереб­ряные и 20 бронзовых наград.