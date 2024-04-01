Импорт товаров для личного пользования подешевел в Казахстане

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«Решением совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 94 продлевалось действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года», - сообщает комитет госдоходов РК.

В связи с этим с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:

- для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;

- для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.