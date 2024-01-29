Подготовка к Национальному курултаю

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Ася Петрова

Заседания рабочих секций Национального курултая прошли в Астане.

фото Игоря Бургандинова

Перед началом работы секций заместитель председателя Национального курултая – государственный советник Ерлан Карин отметил, что основные направления работы курултая нашли отражение в январском интервью Президента газете «Egemen Qazaqstan».

Он также кратко остановился на реализации инициатив Главы государства в рамках деятельности данной консультативно-совещательной площадки.

В частности, государственный советник особо отметил реализацию президентских инициатив по восстановлению и образованию новых районов в областях Восточно-Казахстанской и Абай, по упорядочиванию региональной символики, присвоению статуса «национальный» историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан», работу по проекту «Детская библиотека».

Ерлан Карин подчеркнул, что особую общественную значимость имеет масштабная работа по закреп­лению и продвижению принципов законности и порядка. В частности, это работа над законопроектом по противодействию семейно-бытовому насилию, защите прав детей и женщин, утверждению Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы, принятию Мажилисом Парламента законопроекта о полном запрете ввоза, производства, продажи и распространения вейпов и другие.

В рамках мероприятия одновременно прошли заседания четырех рабочих секций: «Граж­данское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука» и «Со­циально-экономическое развитие».

В ходе работы секций со стороны государственных органов была дана обратная связь по ранее озвученным предложениям членов Национального курултая, а также обсуждены новые предложения и рекомендации, направленные на укрепление консолидации, сохранение общественного порядка и законности, продвижение общенациональных ценностей.

Все эти инициативы будут консолидированы и тщательно проработаны секретариатом Национального курултая.

В настоящее время ведется подготовка к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдет весной этого года.

#подготовка #заседание #Национальный курултай

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