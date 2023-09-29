Подготовка к выборам

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Анастасия Шварц

ЦИК начала инспекционные выезды в регионы, где в пилотном режиме пройдут выборы акимов районов и городов областного значения.

фото ЦИК

Основной целью инспекционных выездов является оказание методической помощи и обучение региональных избирательных органов с акцентом на районные избирательные комиссии, которые непосредственно будут проводить предстоящие выборы акимов. Особое внимание уделялось вопросу информирования граждан об этапах кампании и дне голосования.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров посетил Северо-Казахстанскую область, где депутаты областного маслихата определили три района, в которых будут избирать акимов: Есильский, Тимирязевский и Мамлютский.

Константин Петров принял участие в работе семинаров-совещаний, где представители территориальных избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов районов доложили о подготовке к выборам. Также были разъяснены особеннос­ти электоральной кампании, избирательные процедуры от начала организации выборов до дня голосования, порядок выдвижения и регистрации кандидатов в акимы и проведения предвыборной агитации, деятельность участковых избирательных комиссий в период подготовки и в день проведения выборов.

По итогам семинаров-совещаний заместитель председателя ЦИК ответил на все интересую­щие вопросы членов районных избирательных комиссий и председателей участковых избирательных комиссий.

Член ЦИК Сабила Мустафина участвовала в обучении территориальными избирательными комиссиями председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий в Акмолинской области, где маслихатами определены пять районов для проведения выборов: Аккольский, Астраханский, Жаксынский, Есильский и Шортандинский.

В рамках программы обучаю­щих семинаров для местных организаторов выборов проведена деловая игра «День голосования», в ходе которой подробно рассмотрены все этапы дня голосования от открытия участка и до подсчета голосов.

Кроме того, для членов УИК были подготовлены кейсовые задания о правах и обязаннос­тях участников избирательного процесса, разыграны нестандартные ситуации, возникаю­щие в день голосования, и ­разъяснены методы их разрешения. Также члены избирательных комиссий обу­чены основным навыкам эффективного коммуницирования с участниками избирательного процесса.

По итогам семинаров участники обучения прошли тестирование на знание выборного законодательства.

В районе Алтай и Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, где решением областного маслихата состоятся первые прямые выборы акимов, были организованы выездные семинары-совещания с участием члена ЦИК Анастасии Щегорцовой.

На семинарах выступили представители местных исполнительных органов и прокуратуры, доложившие о проделанной работе по подготовке к выборам и соблюдению законности в период проведения кампании.

Для членов избирательных комиссий была проведена деловая игра, на которой была продемонстрирована работа членов участковых избирательных комиссий в день голосования с соответствующим алгоритмом действий. Всего в обучающих тренингах приняли участие более 500 членов избирательных комиссий.

В ходе семинара Анастасия Щегорцова особо подчеркнула важность своевременного информирования граждан о ходе избирательной кампании, не только через СМИ и социальные сети, но и посредством других средств коммуникации.

Кроме этого, посредством интернет-ресурса ЦИК будет организовано дистанционное обучение и тестирование для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, задействованных в организации и проведении выборов акимов. Кроме того, по информации ЦИК, на базе Центра электорального обучения пройдет ряд онлайн-семинаров для членов теризбиркомов всех областей и 45 районов и городов областного значения.

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