Подготовке военных кадров научный и творческий подход

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17 ноября 2023 года в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан состоялась V Международная научно-теоретическая конференция на тему: «Основные направления дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров для Национальной гвардии Республики Казахстан, с учетом современных угроз и вызовов».

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

   Организаторами выступил Факультет Национальной гвардии Национального университета обороны (далее – НУО).

На конференцию собрались представители всех силовых ведомств, в том числе военных ВУЗов и Академии КНБ РК, МЧС РК, МВД РК, а также представители Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Из зарубежных участников отметим представителей Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

Открыл конференцию начальник Национального университета обороны генерал-майор Каныш Абубакиров. Он отметил:

– Факультет Национальной гвардии является одним из передовых и успешно осуществляет подготовку военных кадров для войск правопорядка Казахстана. Кроме того, за счёт численности данного факультета офицеры проходят обучение на факультете «Академия Генерального штаба» и в докторантуре.

На факультете собран сплоченный коллектив профессорско-преподавательского состава с большим практическим опытом службы в войсках. Учебный процесс поставлен на высоком методическом уровне. Преподаватели факультета продолжают работу по повышению качества подготовки квалифицированных и конкурентоспособных офицеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми Президентом – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан.

В работе научно-теоретической конференции выступили с докладами: заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК, доктор философии (PhD), профессор Академии военных наук, генерал-майор Бауржан Абжанов, начальник Департамента военного образования и науки МО РК, доктор военных наук, профессор, вице-президент Академии военный наук, действительный член (академик) Академии военных наук России и Казахстана генерал-майор Жумабек Ахметов, президент академии Военных наук РК, доктор наук, профессор Мухтар Серкпаев и многие другие, в целом около 10 докладчиков.

– Тема сегодняшней конференции очень актуальна в современных условиях. В соответствии с указанием Президента Республики Казахстан в настоящее время проводится работа по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии. Одним из важнейших направлений по реализации данного указания является подготовка высококвалифицированных военных кадров, отвечающих современным требованиям. Факультет Национальной гвардии является кузницей кадров по подготовке военных кадров оперативно-тактического звена управления.

На сегодняшний день выпускники факультета проходят службу на тактическом, оперативном и оперативно-стратегических уровнях Национальной гвардии, двое из которых награждены государственным наградами – орденом «Айбын» III степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», – подчеркнул в своем докладе Бауржан Садыкович.

Стоит отметить, что Национальная гвардия сегодня выступает гарантом обеспечения внутренней безопасности страны и является надежным щитом по защите общества и государства от преступных и иных посягательств. Кроме того, Национальная гвардия, как войска, входят в единую систему военной организации государства и участвует в вооруженной защите территориальной целостности и суверенитета Республики Казахстан в мирное и военное время.

В связи с чем, органы военного управления Национальной гвардии непосредственно взаимодействуют с Министерством обороны и другими войсками и воинскими формированиями по вопросам обеспечения общественной безопасности страны, в том числе по подготовке военных кадров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

В целом, конференция прошла в продуктивном ключе. Формат и представительство состоявшейся конференции позволяет полагать, что все её участники в открытом диалоге обсудили актуальные проблемные вопросы по подготовке военных кадров, чтобы в дальнейшем стараться не допускать их или приходить к единому мнению в их решении.

Заслушанные доклады, представленные статьи и справочно-аналитические материалы будут способствовать выработке и внедрению научного подхода к управлению войсками, новых форм и методов подготовки войск с учетом современных требований и реалий времени.

Отметим, что по итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции с присвоением ему международного книжного номера ISBN.

#казахстан #обучение #Нацгвардия #военные

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