Поднять зарплату школьным психологам предложил сенатор

По его словам, в этой сфере имеется ряд проблем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане недостаточно развита система оказания психологической помощи, особенно на селе. Из-за этого несвоевременно выявляются проблемы и оказывается психологическая помощь молодежи. Проблему в своем депутатском запросе поднял сенатор Галиаскар Сарыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По мнению депутата, первые проблемы в психологическом состоянии и поведении детей определяются уже в дошкольном и школьном возрасте. Поэтому особое внимание педагогов-психологов необходимо уделять повышению доступности и качеству индивидуального сопровождения школьников. Однако, в этой сфере имеется ряд проблем.

- В школах в среднем обучается 1,5 тыс. детей – 60 классов, а в учебных заведениях с 4 500 и более учениками – более 170 классов. То есть, один психолог обслуживает до 2 000 учеников и детей с особыми образовательными потребностями. Специалисты психологической службы испытывают колоссальную нагрузку и порой не успевают оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается, - сказал сенатор.

Для решения проблемы он предлагает пересмотреть расчет норматива численности школьных психологов и внести в него корректировки градации численности класс-комплектов.