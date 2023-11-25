Подозреваемого в краже задержали гвардейцы в Шымкенте

Военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии РК во время несения службы по охране общественного порядка на улицах Шымкента увидели гражданина, подходящего по описанию в ориентировке на подозреваемого в преступлении.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Инцидент произошел вчера вечером, около 20.30. Войсковой наряд во главе с рядовым Балтабеком Абилда патрулировали улицу Ш. Уалиханова, где на пересечении с улицой Елшибек батыра заметили подозрительного мужчину. Внешне его приметы совпадали с приметами подозреваемого, розыски которого сейчас ведутся.

Гвардейцы незамедлительно задержали подозреваемого. Им оказался житель Шымкента гражданин А., которого подозревают в совершении преступления предусмотренное статьей 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отделение полиции.