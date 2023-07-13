Подозреваемого в наркосбыте казахстанца экстрадировали из Германии

В Генеральной прокуратуре РК сообщили об экстрадиции из Германии подозреваемого в наркосбыте казахстанца, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Правительством Федеративной Республики Германия на принципе взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина, разыскиваемого за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере", – говорится в сообщении.

Как проинформировали в прокуратуре, преступление было совершено подозреваемым в 2020 году в столице, после чего он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Астане.

За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.