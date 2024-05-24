Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из Украины

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии МИД РК экстрадировали из Украины подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz.

Фигурант в период с 2017 по 2019 годы, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ноябре прошлого года его задержали на территории Украины. По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.

«Несмотря на прошлогодний выход Украины из Минской конвенции, ранее регулировавшей казахстанско-украинское взаимодействие по вопросам экстрадиции преступников, выдача данного лица стала возможной благодаря заключённому в 2018 году договору между двумя странами об экстрадиции», – прокомментировали в главном надзорном органе.

Кроме того, из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом, разыскиваемого пришлось этапировать через Молдову и Турцию, для чего Генпрокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку преступника по их территориям.

«На сегодня он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», - добавили в пресс-службе.

Также ранее сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИДа доставили из Азербайджана гражданина Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере.