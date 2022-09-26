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Происшествия
Подозреваемого в растлении ребенка задержали в Жанаозене

В 3 микрорайоне Жанаозена задержали мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

"В 12:30 часов на пульт дежурного 102 управления полиции Жанаозена поступил вызов о том, что неизвестный мужчина пристаёт к девочке. На вызов выехала следственно-оперативная группа. На месте был задержан 47-летний подозреваемый. С подозреваемым уже провели следственный эксперимент", - проинформировали в областном ДП.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города Жанаозен по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, добавили в ведомстве.

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