Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России

Женщина выманила у доверчивых павлодарцев более 220 млн тенге
Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
В период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых деньги, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате её преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года её задержали на территории Республики Адыгея Российской Федерации.
«По запросу Генпрокуратуры была произведена ее экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в Павлодар», – говорится в официальном сообщеннии.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.