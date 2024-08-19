Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых деньги, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате её преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года её задержали на территории Республики Адыгея Российской Федерации.

«По запросу Генпрокуратуры была произведена ее экстрадиция в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в Павлодар», – говорится в официальном сообщеннии.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.