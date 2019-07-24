Общество
Подозреваемые в нападении на инспекторов задержаны в Акмолинской области
Лаура Тусупбекова
Акмолинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" областного опорного пункта, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Департамента полиции, в результате проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов  были задержаны предположительно напавшие на работников охотничьего хозяйства.

Установлено, что 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын, оба являются жителями города Аркалык, скрываясь от полиции, пытались избавиться от автомашины, однако, были задержаны на территории Костанайской области.

Напомним, вчера, 23 июля,  два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги.

Позднее один из пострадавших с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" скончался до приезда врачей.

Второй инспектор с непроникающим ранением грудной клетки доставлен в центральную районную больницу (город Державинск). На момент поступления состояние пациента тяжелое, стабильное.

В свою очередь Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова и представил погибшего к госнаграде.

Полицейскими был проведен комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых, введен план-перехват. В спецоперации по задержанию был задействован личный состав Жаркаинского, Есильского и Жаксынского районных отделов полиции, выставлены 10 блок постов на территории Жаркаинского и соседних районов.

Раскрытие данного преступления находилось на контроле министра внутренних дел и руководства Департамента полиции региона.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК "Убийство".

43-летнего убитого браконьерами инспектора "Охотзоопрома" звали Каныш Нуртазинов. 

Нуртазинов Каныш Серикович родился 24 января 1976 года. Он был принят на работу в РГКП "ПО "Охотзоопром" 5 января 2016 года. У него осталась семья, супруга и пятеро детей - четыре дочери и сын 2011 года рождения.

Каныш жил в селе Косколь Улытауского района Карагандинской области. 


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