Подозреваемых в терроризме задержали в нескольких регионах Казахстана

Пять граждан Казахстана и один иностранец являются приверженцами деструктивного религиозного течения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ

В августе сотрудники КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау провели мероприятия по противодействию терроризму.

Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты.

Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.

В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.