Антифрод-центр усилят ИИ для выявления подозрительных транзакций

В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финорганизациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа Антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.

С момента запуска платформы финорганизации и правоохранительные органы установили около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокировали средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие Антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

В Нацбанке напомнили, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.

В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами.

В этой связи, казахстанцев просят быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки.