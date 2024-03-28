Подпольные цеха по производству насвая обнаружили в Астане

Рейды против несанкционной торговли некурительных табачных изделий провели в столичных торговых объектах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Палате предпринимателей Астаны разъяснили нормы Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», которые запрещают ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий.

Заместитель руководителя столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Максат Жанабаев рассказал о том, что акимат совместно с департаментом полиции провел рейды почти в 700 торговых объектах столицы, в результате которых были выявлены порядка 145 фактов продажи некурительных табачных изделий.

«Данные факты были зарегистрированы в департаменте полиции и виновные были привлечены к административной ответственности. В результате нашей работы был выявлен факт производства насвая в районе Байконыр. Данную работу мы будем продолжать на постоянной основе. На сегодня компетенция по выявлению правонарушений в части распространения и продажи некурительных смесей находится у полиции, акимат проводит разъяснительную работу в этом направлении», — отметил Максат Жанабаев.

Заместитель директор Палаты предпринимателей Астаны Аблайхан Мужубаев отметил, что на состоявшемся в марте текущего года Национальном курултае президент озвучил проблему употребления насвая.

«Он говорил, что необходимо принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят непоправимый ущерб здоровью нашей молодежи. В этой связи, мы решили организовать брифинг с привлечением правоохранительных органов столицы и представителей бизнес-сообщества с целью осветить эту проблематику и разъяснить те нормы, которые регламентируют ответственность за распространение, ввоз и оборот насвая и курительных смесей. Запрет действует с 2015 года, но на некоторых рынках столицы до сих пор продолжают торговать некурительными табачными изделиями. Сегодня мы постарались донести до бизнесс-сообщества важность соответствия правовым нормам», — рассказал Аблайхан Мужубаев.

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«Я сама имею магазин у дома и вопросы ответственности за продажу насвая и других некурительных изделий для меня близки. Считаю, что вести борьбу с ввозом, производством, продажей и распространением некурительных табачных изделий нужно, но это необходимо делать комплексно и там, где идет их массовый сбыт, то есть рынки. Нужно проводить разъяснительную работу в социальных сетях, а также привлекать правоохранительные органы», — сказала правозащитница.

В совещании также приняли участие представители прокуратуры города Астаны, департамента полиции и предприниматели.

В городской администрации напомнили, что с начала рейдовых мероприятий в пяти районах столицы проверено около 700 торговых точек.

Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили 145 фактов реализации некурительной табачной продукции, в том числе подпольные цеха по производству насвая.