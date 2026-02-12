В регионе пресечена деятельность двух крупных подпольных цехов по производству бездымных табачных изделий. В результате спец­операции право­охранительных органов из незаконного оборота изъято более миллиона единиц запрещенной продукции.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нелегальные производства располагались в Келесском и Ордабасинском районах. Цеха специализировались на выпуске снюсов – бездымных табачных изделий, оборот которых в стране запрещен законом. Работа подпольных производств была остановлена сотрудниками прокуратуры совместно с департаментом экономических расследований.

Во время проверки обнаружены и изъяты не только готовые изделия, но и масштабные запасы сырья: свыше 30 тонн табака, ароматизаторов и токсичных химических добавок. Кроме того, правоохранители конфисковали специализированное оборудование и более пяти миллионов упаковочных пакетов, что свидетельствует о промышленном размахе незаконного бизнеса.

Следствием установлено, что подпольная продукция распространялась по всей стране. Основные объемы реализации приходились на Астану, Караганду, Шымкент и Павлодар. Поставки осуществлялись на регулярной основе, что позволяло организаторам получать стабильную прибыль.

По данному факту департамент экономических расследований проводит досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают круг причастных лиц и возможные каналы сбыта.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. В прошлом году в Туркестанской области уже выявляли и ликвидировали подпольный цех по произ­водству бездымных табачных изделий. Тогда инициаторы теневого бизнеса были привлечены к уголовной ответственности и по решению суда получили различные сроки наказания.

Эксперты подчеркивают, что подобные производства представляют серьезную угрозу для здоровья населения, поскольку в их продукции используются неконтролируемые и опасные химические вещества. Борьба с нелегальным табачным рынком остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов.