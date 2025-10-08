Проверка была инициирована по заявлению меж­дународной компании – правообладателя известных торговых марок, специализирующегося на производстве шоколадной и кондитерской продукции. Нарушители пытались реализовывать фальсифицированные изделия под наименованиями, имитирующими популярные бренды, KatKit, Nesquit и «Зайка».

– Данный факт подчеркивает важность комплексных мер по пресечению нарушений в торговой сфере. Материалы дела направлены в суд для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, – прокомментировал начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции города Шымкента Мухтар Абдезов.

Где, кем и в каких условиях производилась поддельная продукция, а также из каких компонентов она была изготовлена, пока не известно. Это вызывает обеспокоенность относительно возможного вреда для здоровья потребителей. В связи с этим специалисты рекомендуют приобретать шоколадные изделия в проверенных розничных сетях.