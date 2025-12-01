«Подработка» оказалась преступлением: жительницу Алматинской области обвиняют в дропперстве

Закон и Порядок
53
Дана Аменова
специальный корреспондент

За посредничество мошенникам в переводе денег теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы

Коллаж: Kazpravda.kz

В южном регионе впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 УК РК за совершение так называемого «дропперства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру 

Было установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денег. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически её банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег.

С сентября на её карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников.

В надзорном органе отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.

В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводится все необходимые следственные действия.

«С 16 сентября 2025 года дропперство является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты. Напоминаем, что за «дропперство» — управление чужими счетами в преступных целях предусмотрена уголовная ответственность в виде лешения свободы сроком до 7 лет. Не передавайте свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводите личные данные на сомнительных интернет-ресурсах», – говорится в тексте обращения.

Напомним, Генпрокуратура предупредила граждан о последствиях передачи банковских карт, счетов или персональных данных посторонним людям. 

#прокуратура #Алматинская область #«дропперство»

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК
Более 300 человек стали жертвами циклона на Шри-Ланке
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регионах РК
Запрет на ввоз каменной продукции и гранита продлили в Казахстане
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области
В казахстанских школах начинают профориентационную работу
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
Мужчина пнул пятилетнего ребенка во дворе ЖК в Алматы
Нацкаталог товаров заработает в Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Во Франции украли полтонны улиток
Лучших беркутчи республики выбрали в области Абай
«Абай салбұрыны – 2025»: столичные кусбеги показали высокие результаты на республиканском турнире
В Текели решили две главные городские проблемы
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомп…
В Алматы поддержали глобальную кампанию "16 дней против нас…
Искали беременных женщин: крупную аферу раскрыли в Павлодар…
Разыскиваемую за кражи ювелирных украшений казахстанку заде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]