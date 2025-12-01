За посредничество мошенникам в переводе денег теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы

Коллаж: Kazpravda.kz

В южном регионе впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 УК РК за совершение так называемого «дропперства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Было установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денег. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически её банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег.

С сентября на её карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников.

В надзорном органе отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.

В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводится все необходимые следственные действия.

«С 16 сентября 2025 года дропперство является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты. Напоминаем, что за «дропперство» — управление чужими счетами в преступных целях предусмотрена уголовная ответственность в виде лешения свободы сроком до 7 лет. Не передавайте свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводите личные данные на сомнительных интернет-ресурсах», – говорится в тексте обращения.

Напомним, Генпрокуратура предупредила граждан о последствиях передачи банковских карт, счетов или персональных данных посторонним людям.